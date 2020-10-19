老牌印刷廠秋雨決現金減資 每股退還現金4元

老牌印刷廠秋雨 (9929-TW) 今年 3 月間處分林口廠資產，以 13.47 億元出售給樹光建設，扣除帳面成本獲利 9.94 億元，推升今年上半年稅後純益 9.24 億元，每股純益 5.47 元，公司經召開股東會臨時會決議現金減資 40%，今 (19) 日公告 12 月 2 日為最後交易日。

秋雨進行現金減資 40%，減資 6.75 億元，減資後股本為 10.13 億元，原股東每股退還現金 4 元，以 12 月 2 日為最後交易日，股票將於 12 月 3-11 日停止交易，減資後換發新股 12 月 14 日上市交易，12 月 21 日發出退還原股東的股款。

另外，秋雨在林口廠工三工業區內大面積乙種工業用地，土地面積 3752 坪，廠房約 5000 坪，今年 3 月決議以 13.47 億元售出，換算每坪價格為 35 萬元。

秋雨 1980 年代由台南進軍北部林口興建廠房，而後以海外子公司英屬維京群島秋雨開發 (B.V.I.) 成立上海廠。由於中國市場競爭激烈，上海廠至少連續 5 年處於虧損狀況，2016 年董事會通過，B.V.I. 百分百股權售予 United Win Intertnational Corporation，間接處分上海廠，撤出中國市場。事隔 4 年，林口廠完成處分。