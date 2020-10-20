開心汽車好開心！四天內瘋漲1270％

中國汽車經銷商開心汽車控股週一 (19 日) 延續了上週開始的波動性交易，強勢放量拉升，過去四個交易日中，該股目前已上漲 1270.3%。

截稿前，美股週一 (19 日) 尾盤時段，開心汽車 (KXIN-US) 暴漲近 300%，暫報 8.20 美元。交易量激增至 1.840 億股，為 10 月 14 日單日 (6060 萬股) 的三倍多。過去四個交易日中，該股已上漲 1270.3%。上週五股價上漲 55.6%、上週四下跌 32.8%、上週三飆升 266.7%。

開心汽車 8 月 26 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新文件中寫道，該公司於重新審查其商業模式後，決定停止其二手車經銷業務，這意味著第二季營收將比往年同期明顯下滑。

然而，在 9 月 8 日開心汽車收於歷史低點 0.41 美元後，開心汽車開始觸底反彈，今年迄今已上漲 295.7%。

開心汽車由母公司人人網於 2015 年創立，全名為上海捷盈汽車銷售有限公司，是一家涉足中國二手車融資市場的合資企業，為中國領先的高級二手車經銷商，於中國 12 個省的 14 個城市擁有 14 家經銷門市。

去年 5 月 13 日開心汽車透過 SPAC (造殼上市) 登陸那斯達克，為繼優信之後中國第二家成功赴美上市的二手車企業。華爾街並未對該檔股票給予任何評價，沒有分析師將其評為買入、賣出、增減持或持有。