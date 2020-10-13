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鹹魚翻身狂漲40%！股神巴菲特「門徒」大舉抄底這檔股票

鉅亨網編譯羅昀玫
鹹魚翻身狂漲40%！股神巴菲特「門徒」大舉抄底這檔股票 (圖片：AFP)
鹹魚翻身狂漲40%！股神巴菲特「門徒」大舉抄底這檔股票 (圖片：AFP)
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股神SEC美國同店銷售營收第三季財報獲利報酬率巴菲特門徒美國證券交易委員會投行迪拉德Dillard's網路成本基金經理午餐

美國迪拉德百貨公司 (Dillard's) 週一股價一度狂飆超過 40%，主因是股神巴菲特門徒大舉抄底，還有投行 Wedbush 看漲消息所推動。

美國三大百貨迪拉德百貨 (DDS-US) 因疫情股價陷入低谷，股神門徒抄底消息傳出後，激勵其股價一度漲逾 40%，飆上單日高點 61.5 美元，終場收紅 27.02% 至每股 53.45 美元，今年迄今該股累計下跌 21%。

根據一份提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，波克夏最高投資主管 Ted Weschler 9 月 29 日以個人名義已認購超過 100 萬股，約佔已發行股的 5.89%，成為迪拉德的第五大股東。

同時，Wedbush 分析師 Jen Redding 週一重申迪拉德股票的「持有」評級，目標價從 30 美元上調至 46 美元

Jen Redding 研究顯示，儘管網路購物營收不如同業，但因迪拉德庫存和成本控制得宜，財報進入第三季狀態越來越好，預測利潤率、營收和同店銷售額均超出市場預期。

2012 以巴菲特為師的對沖基金經理人 Ted Weschler 加入波克夏，此前這位傳奇基金經理人十年 (2000 至 2010 年) 投資報酬率曾高達 1236%。

Ted Weschler 曾多次參與巴菲特年度慈善拍賣會，花了 530 萬美元與巴菲特共進午餐兩次，目前 Ted Weschler 是波克夏最高投資主管，也是巴菲特接班熱門人選之一。

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