鹹魚翻身狂漲40%！股神巴菲特「門徒」大舉抄底這檔股票

美國迪拉德百貨公司 (Dillard's) 週一股價一度狂飆超過 40%，主因是股神巴菲特門徒大舉抄底，還有投行 Wedbush 看漲消息所推動。

美國三大百貨迪拉德百貨 (DDS-US) 因疫情股價陷入低谷，股神門徒抄底消息傳出後，激勵其股價一度漲逾 40%，飆上單日高點 61.5 美元，終場收紅 27.02% 至每股 53.45 美元，今年迄今該股累計下跌 21%。

根據一份提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，波克夏最高投資主管 Ted Weschler 9 月 29 日以個人名義已認購超過 100 萬股，約佔已發行股的 5.89%，成為迪拉德的第五大股東。

同時，Wedbush 分析師 Jen Redding 週一重申迪拉德股票的「持有」評級，目標價從 30 美元上調至 46 美元。

Jen Redding 研究顯示，儘管網路購物營收不如同業，但因迪拉德庫存和成本控制得宜，財報進入第三季狀態越來越好，預測利潤率、營收和同店銷售額均超出市場預期。

2012 以巴菲特為師的對沖基金經理人 Ted Weschler 加入波克夏，此前這位傳奇基金經理人十年 (2000 至 2010 年) 投資報酬率曾高達 1236%。

Ted Weschler 曾多次參與巴菲特年度慈善拍賣會，花了 530 萬美元與巴菲特共進午餐兩次，目前 Ted Weschler 是波克夏最高投資主管，也是巴菲特接班熱門人選之一。