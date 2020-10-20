〈記憶體整併潮〉WSJ：英特爾擬以100億美元將NAND業務賣給海力士

華爾街日報周一 (19 日) 報導，英特爾 (Intel) 正在洽商 100 億美元將旗下 NAND 快閃記憶體業務售予韓國記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix)，雙方接近達成協議，此舉意味著英特爾將重新定位其於記憶體市場的位置，遠離這塊日益受到挑戰的領域。

華爾街日報引述知情人士指出，若談判順利，交易案細節最快周一公布，目前關於收購季節和海力士實際取得的資產仍不明朗。

英特爾 (INTC-US) 股價周一小漲 0.8%，優於美股大盤。RBC 資本市場分析師 Mitch Steves 說，這筆交易案有益於英特爾和其他記憶體晶片製造商，包括美光 (MU-US) 和威騰 (WDC-US)。

英特爾生產的 NAND flash 主要用於 SSD 硬碟、USB 隨身碟與相機等產品， NAND 因供給過剩於 2018 年價格大跌，導致英特爾該業務營收不如預期。英特爾的財務長 George Davis 曾在 3 月表示，儘管 5G 與雲端運算帶動 NAND flash 持續成長，但英特爾卻「無法從中獲得預期的獲利」。

英特爾執行長 Bob Swan 也曾在 4 月說，英特爾的 NAND 部門需要交出更吸引人的報酬，並建議透過「合作」的方式達成此目標。

早在經營層發表談話，英特爾已經開始減少記憶體業務的投資，英特爾 1 月與記憶體大廠美光敲定交易，美光以 15 億美元買下雙方合資企業中所有股權，該公司專門開發 3D XPoint 先進記憶體技術。

英特爾的先進快閃記憶體 3D NAND 主要在中國大連生產，是英特爾在中國唯一的主要製造基地，如果這項資產業也在出售之列，將代表英特爾在中國的版圖將大幅縮減。

英特爾於 1960 年代末期開始發展記憶體市場，但自 1980 年代後日本、南韓業者加入競爭行列，迫使英特爾改變發展方向，轉向處理器研發與生產。

除記憶體營收出現挑戰，英特爾在處理器市場上也面臨 AMD(AMD-US) 的步步進逼， Mercury Research 的數據顯示，儘管英特爾致力於研發並大規模生產高階晶片，但仍難以抵擋 AMD 攻勢，AMD 在今年第一季電腦處理器市佔已攀升 17% 以上，成長幅度是五年前的兩倍多。

隨著半導體業不斷加強產品組合以因應 5G 時代各種網路應用，產業整合席捲半導體產業，雅德諾半導體 (ADI) 在 7 月以超過 200 億美元收購 Maxim Integrated Products， 輝達 (Nvidia) 也在 9 月宣布以 400 億美元收購軟銀 (SoftBank) 旗下英國 IC 設計公司 ARM。

另外，AMD 也傳出正在與晶片大廠賽靈思 (Xilinx)(XLNX-US) 進行併購協商，據華爾街日報引述知情人士指出，若談判順利，本週或下週有望達成協議。