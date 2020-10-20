投資也要防疫？多重資產基金一次搞定
新型冠狀病毒在今年肆虐全球，從封城到解封，金融市場也呈現頗多變數，在力行防疫新生活的同時，是否也該思考為自己的投資防疫呢？
想要達到投資目標，9 成以上由資產配置所決定。安本標準 360 多重資產收益基金經理人劉向晴認為，目前市場波動高、利率低，不妨透過多重資產基金，分散布局在股票、債券和另類投資等類別，不僅可以掌握多樣化的收益來源，也能捕捉資本利得的機會，不失為對抗市場震盪的良藥。
市場翻臉比翻書快 多重資產基金最耐震
今年投資人對於市場的暴起暴跌一定很有感，像是美股史上至今為止，總共觸發 5 次熔斷機制，今年不到 10 天就出現了 4 次；又或是道瓊指數史上前 20 大單日漲跌幅，截至 8 月底就有 3 次發生在今年。尤其值此美國總統大選前夕，加上新型冠狀病毒疫情二度大流行的疑慮升高，任何消息均會牽動市場敏感神經，立馬反應漲跌。
劉向晴表示，面對翻臉比翻書還快的投資環境，加上低利環境使然，能否組成最佳投資組合獲利，難度很高。與其自己傷腦筋選標的配置資產組合，抓不住市場的節奏，又克服不了追高殺低的人性弱點，還不如透過布局股、債、另類資產等全方位的多重資產基金，讓投資變得有效率，除了分散風險，還可以兼顧收益與報酬。
股債平衡已過時 全新多重資產這樣配
過去教科書的理論總說股票、債券呈現負相關，但如今齊漲齊跌的現象也愈來愈普遍，因此必須尋求其他低度相關的資產類別才能達到多元分散的效果。根據模擬結果顯示，同樣期間內，若在傳統股債配置，納入 REITS 的一般多重資產投資組合，波動度較低、報酬率也較高；但想要再提升報酬，降低波動，加入其他另類投資，又會比一般多重資產投組佳。
不過，這當中的比重又該如何拿捏才能發揮「防疫」效果？以安本標準 360 多重資產收益基金為例，採用三分天下的布局策略，股票、債券及另類投資各占 1/3，其中有 2/3 火力放在收益型商品，涵蓋債券及另類投資的雙重收益，更能確保收益來源穩健。
劉向晴表示，一般提到配息，債券是最常看到的投資選擇，但有些另類投資的息收，並不比債息差，像是社會基礎建設、再生能源基礎建設及另類 REITS - 物流中心，其收益來源相當多樣化，可能來自過路費、國家保障收購價或是租金。專營基礎建設的英國公司 HICL，目前年化收益率可達 5-6%，提供了穩健的收益機會。
除了顧收益，另外的 1/3 部位則會放在成長性的股票資產及各類衍生性商品策略，透過動態調整與主動積極的操作，追求額外資本利得，提升投資組合的總報酬。這樣進攻可、退可守的策略操作，使得安本標準 360 多重資產收益基金自成立以來，平均年化報酬率達 5.2%，當月年化月配息率也在平均 5% 左右，不亞於存股效果，在市場處於震盪中，值得考慮的投資「防疫」方式。