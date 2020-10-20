傳下周二螞蟻集團展開股票申購 11月6日掛牌

周二 (20 日)《南華早報》引述消息人士指出，中國及香港主管機構已經放行螞蟻集團在香港上市申請。繼中國證監會後，螞蟻昨(19) 日通過香港聯交所上市聽證。

市場判斷在路演作業後將於下周二～周五（27 日～30 日）進行股票申購作業，A+H 股上市時間可能落在 11 月 6 日 (周五)，以上僅是初步作業時間表，最終可能仍有變化。同時 MSCI 已表示在螞蟻集團上市後會評估將其納入到 MSCI 中國指數內。

(圖片: AFP)

法人預估螞蟻集團 IPO 募資規模可能高達 350 億美元，而上海與香港各募資 175 億美元，而這個規模將超越沙烏地阿美 294 億美元 IPO 紀錄，創下全球最大 IPO 募資規模。

螞蟻集團已將 IPO 總估值上調至 2800 億美元，這是繼從 2250 億美元提高至 2500 億美元後，螞蟻集團再一次選擇調整 IPO 總估值。《金融時報》則稱，一些分析師對螞蟻集團的估值上看 3180 億美元。

螞蟻集團在公開說明書指出這次 A+H 股發行中，發行的新股數量合計不低於發行後總股本的 10%，發行後總股本不低於 300.39 億股。

法國巴黎銀行看好螞蟻集團估值潛力，其表示螞蟻集團所構建的金融科技平台服務業務中三大核心的營收，已佔螞蟻集團去年總營收的 56%。巴黎銀行預估此三大營運核心，有助推動螞蟻未來十年營收年複合成長率達 21%，及營利年複合成長率達 26%。

