帝寶攜手車輛中心成立ADB聯盟 拚打智慧車燈國際盃

AM 車燈龍頭廠帝寶 (6605-TW) 今 (20) 日宣布，攜手財團法人車輛研究測試中心共同成立 ADB(Adaptive Driving Beam / 自適應式智慧頭燈)聯盟，將共同開發 ADB 智慧車燈，而車輛中心後續也將集結國內其他廠商加入 ADB 聯盟，力拚以團體作戰方式打智慧車燈國際盃。

帝寶說明，長期以來與車輛中心有多項技術開發合作，雙方觀察到全球車燈技術日新月異，其中 ADB 可確保駕駛夜晚開車時，透過車用攝影機偵測對向來車與前方車輛，並整合影像與光學空間座標，進而控制新型 LED 矩陣式頭燈，產生自動避光功能，保護對向駛來的車輛或前方車輛的駕駛不致受到眩光影響而引發交通事故，逐漸成為近年來車燈設計的主流。

帝寶工業執行長許敘銘進一步指出，帝寶每年投入營收金額 5% 進行創新開發，擁有創新產品線和優於同業的開模速度，具少量多樣的生產優勢，此次攜手車輛中心一起投入 ADB 開發，將共同打造台灣智慧車燈產業鏈，並可望為整體產業升級挹注全新動能。

車輛中心總經理王正健則指出，會持續與帝寶進行技術研發合作、提升設計能量，集結國內其他廠商加入 ADB 聯盟，力拚以團體作戰方式打智慧車燈國際盃，確保 ADB 技術成果能高度國產化，並協助台灣產業媒合國產車廠採用意向。