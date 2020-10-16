〈鴻海科技日〉嚴陳莉蓮首提合資公司為「鴻華先進」 看好全新汽車供應鏈誕生

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日舉辦科技日活動，裕隆集團 (2201-TW) 執行長嚴陳莉蓮前往參與，嚴陳莉蓮致詞時指出，很高興能在電動車領域與鴻海集團合作，汽車產業正迎向一場新的、跨越性的改變，將帶動全新汽車供應鏈，並首次提到與鴻海合資的公司為「鴻華先進」，未來將以創新經營模式，與台灣產業共同轉型升級、邁向全球。

嚴陳莉蓮說明，傳統以內燃機為動力的設計思維，將被電能所取代，並帶動一個全新的汽車供應鏈，裕隆在汽車產業深耕多年，很高興能在電動車領域與鴻海集團合作。

嚴陳莉蓮強調，對鴻海董事長劉揚偉在電動車產業的發展決心和創新思維，深感認同與欽佩，因此合作成立鴻華先進來參與這個大計畫。

嚴陳莉蓮也提到，鴻海是個人相當敬佩的企業，在日常生活中，經常會看到鴻海的產品，所謂的鴻海製造已具有強大創造力與執行力的品牌形象。

此次科技日鴻海提出電動車、數位健康和機器人三大產業，以及人工智慧、半導體和新世代通訊技術三大技術領域，嚴陳莉蓮看好，此 3+3 的發展藍圖，顯示出鴻海跨越後疫情時代的企圖心，並將成為台灣產業轉型升級的指標。