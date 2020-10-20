〈2020百貨周慶〉SOGO 7店拚業績衝破百億元 看最壞狀況已過

遠東集團旗下遠東 SOGO 全台 7 大店 11 月 5 日起將陸續進行 2020 百貨周年慶，遠東 SOGO 董事長黃晴雯今 (20) 日表示，疫情影響的最壞時間已過，觀察 8 月起百貨業恢復正成長，今年全台 7 店周慶業績目標仍要達 108 億元，年增 1.6%。

遠東 SOGO 周年慶最受矚目的是台北東區三館，活動與往年相同僅 11 月 5 日至 11 月 16 日止共 12 天，黃晴雯說，今年同樣延續去年與附近多達百家店合作的行銷活動，藉此進一步帶動東區消費潮。

黃晴雯認為，百貨業最壞狀況已過，8 月起恢復成長，各家業者對周年慶都已經準備齊全，而 SOGO 希望透過周年慶活動，傳達二個理念「HAPPY TOGETHER」和「講究過生活」。

黃晴雯說，今年廠商和消費者大家都很辛苦，不過，台灣是一塊寶地，今年更是帶著感謝的心情提供最好的促銷，除了要和消費者一起歡慶，也希望傳達給消費者─與其將就過日子不如講究過生活的理念，SOGO 將全力打造幸福療癒具儀式感的周年慶。

黃晴雯強調，今年 SOGO 前所未見精品最高回饋 10%，而化妝品單筆買 6000 送 800 比起往年送 600，也是史上最高回饋。