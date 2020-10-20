〈外銷訂單〉9月連七紅、Q3年增11.9% 雙創歷史同期新高

經濟部統計處今 (20) 日公布 9 月外銷訂單，受惠消費性電子新品備貨、宅經濟、遠距應用需求，加上傳統貨品需求回溫，外銷訂單達 500.3 億美元，月增 10%、年增 9.9%，連七紅，統計第 3 季外銷訂單達 1410.8 億美元，季增 19.1%、年增 11.9%，雙雙創下歷史同期新高。

按貨品別觀察，受部分國際品牌智慧手機新品延後上市，加上去年基數較高影響，資訊通信產品年減 9.6%，但受惠消費性電子新品備貨、遠距設備需求活絡，加上新興科技應用帶動下，電子產品年增 29.7%，為連續 8 個月雙位數成長。

光學器材則受惠宅經濟發燒，帶動筆電、電視等面板供不應求，加上面板價格持續上漲，年增 19.6%，連續 4 個月正成長。

傳統貨品方面，隨著各國經濟活動陸續恢復，終端需求回溫，基本金屬、機械、塑橡膠製品轉為正成長，分別年增 14.8%、23.7%、13.9%，僅化學品受國際油價仍處低檔，仍年減 2.6%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，第 4 季進入歐美年終銷售旺季，品牌廠消費性電子新品陸續上市，加上疫情帶動宅經濟需求續居高檔，以及 5G、高效能運算、人工智慧等新興科技應用在半導體業者先進製程具競爭優勢下，可望推升資訊通信及電子產品接單持續成長。