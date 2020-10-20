投審會9月再核准外商投資綠電 前9月僑外投資逾63億美元

經濟部投審會今 (20) 日公布 9 月核准投資概況，僑外投資方面仍以離岸風電、太陽能等綠電投資為大宗，9 月再核准英商 GRP III TAIWAN UK LTD 以新台幣 67.8 億元受讓取得永鑫能源股份，累計前 9 月外商投資金額已達約 63.2 億美元 (約新台幣 1896 億元)，為歷年第六高。

投審會表示，前 9 月外商投資金額較去年同期減少約 19.77%，主因是去年 9 月核准德商 YUNLIN HOLDING GMBH 增資允能，發展風力發電，墊高基期所致，統計今年前 9 月核准僑外投資件數達 2575 件，年減 4.74%。

陸資來台投資方面，投審會指出，前 9 月核准件數達 78 件、年減 27.1%，但投資金額達 1.21 億美元 (約新台幣 36.56 億元)，主因是港商鵬鼎國際增資鵬鼎科技、陸資投資人荷蘭商安世半導增資等帶動投資金額大幅成長。

對外投資方面，投審會分析，前 9 月對外、對陸核准 (備) 投資件數皆呈衰退，分別核准 406 件、352 件，年減 15.42%、20.9%，但投資金額因國巨 (2327-TW) 投資基美 (KEMET)、國喬 (1312-TW) 設立泉州國亨化學、廣達 (2382-TW) 增資達富 (常熟) 電腦、裕隆 (2201-TW) 增資納智捷 (杭州) 等大型投資案帶動，逆勢成長。

另外，投審會統計，今年前 9 月核准新設公司件數達 1684 件，投資金額約 4.55 億美元 (約新台幣 136.54 億元)，前 9 月核准新南向國家來台投資 401 件，年減 13.58%，投資金額為 2.98 億美元 (約新台幣 89.57 億元)。