〈房產〉捷運汐東線將獨立規劃 站點週邊房價北市東湖最高

延宕多年的捷運「民生汐止線」終於露出曙光，北北基首長達成初步共識，確定讓汐止東湖段獨立推動，並與基隆捷運整合規劃。房仲業者統計「汐東線」6 站的房價變化，其中唯一的台北站點東湖站單價最高，平均每坪成交價 51 萬元。

同時，與 2017 年二期環評時房價相較，上漲最多的是社后站，單價從 30.1 萬漲到 32.7 萬元，漲幅達 8.6%，而汐止區公所站也小漲 5.1%。

台灣房屋汐止明峰特許加盟店店東陳信翰指出，汐止下社后、社后站就地理位置上屬同一生活圈，差別在於社后站鄰近主要商圈，福德一路、中興路等沿線店家林立，生活條件成熟；而下社后站周邊多為輕工業區，機能上仍須仰賴社后商圈支撐，由於以往當地缺乏大型交通機能，對外僅能仰賴開車通勤，因此對一般購屋族而言較缺乏吸引力。

隨著這次捷運拍板定案，以漏止社后地區距離南港、東湖一橋之隔的便利，配合相對優勢的 3 字頭價位，不僅吸引建商進駐推案，目前也有不少內科、汐科的購屋族進場關注，連帶拉高當地房市聲量，若未來汐東線及基隆捷運確定動工，應有機會成為下個北北基生活圈的首購亮點。

優美地產不動產分析主任林哲緯表示，汐止區公所的情況則與汐科、樟樹灣相反。由於房市景氣盤整，2016-2017 年汐止區公所一帶不乏新成屋案讓利促銷，求售低價甚至下探 2 字頭，但隨後房市回溫，屬於汐止蛋黃區的區公所一帶房價即快速回穩。

觀察６站中跌最多的是汐科站 5.1%，樟樹灣房價也小跌 4.6%，而這兩站未來將和基隆捷運共軌，等於是新的雙軌站點，這兩站不漲反跌。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，汐科站與樟樹灣站早年就因具有台鐵、汐止民生線兩大建設遠景而受到資金追捧，激勵房價快速飆升，當時周邊預售新案一度問鼎 5 字頭高價，汐止區公所站附近甚至上看 6 字頭，其中不少新案於 2016-2017 年間交屋，等於是汐止房市的高點。然而汐止民生線後續幾度停擺，且台鐵的樟樹灣設站計畫也因故取消，不少投資客認賠殺出，賠售兩、三百萬元的人大有人在，如今露出曙光，也讓還汐止屋主多少鬆了一口氣。

張旭嵐指出，未來基隆捷運可望和汐東接軌，串起北北基生活圈的交通便捷性，對於舒緩內湖人潮應多少有幫助，不過汐東線和基隆捷運的整合規劃，至少還要 5-10 年才完工，中間是否還有變數，仍可能左右未來汐止和基隆的房市變化。