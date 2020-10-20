〈2020百貨周慶〉疫情效應 忠孝SOGO取得更多專櫃資源 商品、組數大增10%

遠東 SOGO 百貨台北三館將於 11 月 5 日登場，向來定位「美妝天后宮」的忠孝 SOGO 表示，今年由於免稅店業績大幅流失，百貨業可取得的美妝商品資源較以往更多，忠孝店獨家商品、組數至少較去年增加 10%，樂觀看待仍可維持化妝品銷售霸主地位。

SOGO 透露，今年光是寄出的周年慶 DM 多達 120 萬份，全力鞏固會員消費，也藉此將尚未使用的 30% 三倍券導入。

忠孝 SOGO 店長李景銘進一步說明，從周年慶風向球─新光三越南西店，以及台中各大百貨周年慶銷售狀況來看，今年化妝品業種表現值得期待，尤其國人並未出國，將消費實力移轉到國內百貨，因此更積極準備商品，「這次談的優惠更強、拿到資源更大」，整體組數和獨家商品年增多達 10%。

SOGO 統計，今年光是化妝品組數達 500 萬組，且有 17 個品牌首次買 1+1，史無前例。

另一方面，由於今年宅經濟發威，李景銘樂觀看待家電、家用業種銷售，尤其 65 吋大電視、高單價床墊需求殷切。

忠孝 SOGO 是全台唯一沒有精品、電影院和大型美食街的百億店點，今年更完成近 10 年來最大改裝，成為近來台北東區商圈最熱的討論話題，李景銘強調，新進年輕餐飲品牌經過長時間評估，必須具續航力，而在完成改裝後原本設定的新客群千禧世代已經進來了，且年輕上班族、親子客用餐增加，帶動平日人潮每日平均增加 2000 人，光是美食街業績日均成長達 50%，並有效藉由年輕客的加入增添新活力，效益已顯現。