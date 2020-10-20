《中國好聲音》投資人也違法買大同？金管會不予置評

大同股臨會將於明 (21) 日登場，在此前夕驚爆出《中國好聲音》投資人也插足大同違法投資案，對此，金管會表示，若有發現陸資違法，就會依法處裡，對於假設情境或市場傳聞不予置評。

今日有周刊指出，大同違法陸資中還有一位大戶沒曝光，他是持有日本籍的東誠（AZUMA MAKOTO），除了與龍峰集團主席任國龍有資金往來，和被懷疑是陸資人頭戶的王光祥女兒王雅萱也有多筆資金交流；東誠另一個身份是文化投資人，不只投資中國知名音樂節目「中國好聲音」，還有去年在臺上映的電影《平靜冬日》，並掛名出品人；東誠在香港兩家券商持有的大同股票就高達 6 萬 8 千多張。

對此傳聞，金管會表示，該會對陸資、外資都有現行機制會持續監理，如果有違法透過外資的身份投資台股，也都會循相關管道積極蒐集事證，就調查事實綜合審酌，若有發現陸資違法，就會依法處裡，對於假設情境或市場傳聞不予置評。

儘管金管會多次表示上周開罰的陸資與龍峰集團主席任國龍無關，但市場謠言還是指向任國龍，對此，金管會表示，任何違法事實都要有事證，目前事證與任國龍無關，政府機關就是依法行政，有證據就會去查，結果一出來就對外公布，大同陸資案目前沒有新進度。