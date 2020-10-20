滙豐攻綠色金融 與2台廠簽署可持續發展表現連結貸款

金融業力攻綠色金融，滙豐 (台灣) 銀行宣布，與大亞集團及信邦電子簽訂「可持續發展表現連結貸款」(Sustainability Linked Loan)，貸款總金額合計新台幣 4.5 億元。

滙豐台灣強調，該筆貸款將有助兩家本土企業訂立長期的綠色經營方針，在業務上推動可持續發展的目標。

滙豐台灣表示，本次分別與大亞集團及信邦電子簽署 1 到 2 年期的貸款，本次貸款架構下，兩家企業在提升年度太陽能發電量、降低溫室氣體排放量、增加綠能營收比例，並逐步優化企業社會責任能力等方面皆有相關的承諾。滙豐台灣表示，將依據大亞集團以及信邦電子在設定目標的表現提供優惠利率。

滙豐 (台灣) 商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，提供與可持續性連結的金融產品，除可符合企業客戶的持續經營框架外，又能替客戶提供適切的融資架構。

蕭仲程指出，衡量企業的可持續表現與相應調整的利率幅度，需要經過縝密的分析和計算，「可持續發展表現連結貸款」扮演著催化劑的角色，提供了一個明確的目標，讓不同產業的客戶清楚理解相關規則，包括企業整體 ESG 或 CSR 表現、訊息披露與審核過程等。

