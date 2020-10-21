泰金寶處分蘇州廠房 處分利益估4936萬元最快本季認列

金寶 (2312-TW) 20 日公告，子公司泰金寶 (9105-TW) 擬處分蘇州土地使用權、廠房，預計將售予江蘇帝摩斯光電，交易金額估人民幣 1.215 億元 (約新台幣 5.22 億元)，處分利益為人民幣 1148 萬元 (約新台幣 4936 萬元)，預計最快本季認列。

金寶表示，這次泰金寶處分蘇州土地是因應集團在中國整體布局，將生產資源整合、並活化資金運用，該廠位在吳江經濟技術開發區，已多年並未生產、使用，土地使用權為 7.97 萬平方米、房屋及建物則為 4.79 萬平方米，此筆交易仍需當地政府核准。

營運方面，金寶表示，下半年訂單狀況不錯，受惠遠距辦公需求帶動，印表機等消費性產品需求強勁，加上傳統產業旺季，預期第 4 季營運可望維持高檔，零組件方面，因產品與電腦代工不同，目前零組件供給吃緊狀況影響有限。

金寶 9 月營收達 126.02 億元，月增 8.38%、年增 13.1%，第 3 季營收達 359.88 億元，季增 29.79%、年增 1.91%，為近兩年單季新高，累計今年前 9 月營收達 908.94 億元，年減 11.88%。