美司法部拿Google開刀！Alphabet強力買入時候到了

週二 (20 日) 美國司法部正式對 Google 提起反壟斷訴訟，指控其扼殺競爭並傷害消費者，這是 1990 年代微軟陷反壟斷風暴後的最重大訴訟。

Google 因 Chrome 以 66% 的市佔率領先網路瀏覽器市場，而被美國政府開刀提告。

國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 點評，如果美國政府強迫 Google 分拆，母公司 Alphabet 股東將是贏家。

Jim Cramer 稱：「Google 將準備法律團隊一起提起訴訟，目前還不清楚政府是否會要求 Google 進行分拆，倘若司法部走上這條路，那麼他們只是一個偉大的投資銀行家。」

我一遍又一遍地說，他們應該拆分這家公司，打破局面並創造價值。這是司法部將 Alphabet 從買入變為強力買入的過程。」

母公司 Alphabet 週二股價震盪走高，截稿前，其股價漲近 1% 左右，暫報每股 1543.80 美元，今年迄今該股上漲約 15%，優於標普表現 (7%)。

蘋果 (AAPL-US)、Google (GOOGL-US)、亞馬遜 (MZN-US) 及 Facebook (FB-US) 四大科技巨頭，正不斷面臨反壟斷的審視。

美國司法部和各州週二根據《謝爾曼法》第 2 條提出申訴，共有 11 名共和黨州檢察長以原告身份加入。

美國司法部指控 Google 是一般搜尋服務、搜尋廣告和通用搜尋文本廣告市場的壟斷者。Google 積極利用其壟斷地位，以及由此產生的資金，不斷地剝奪競爭對手的權利，保護其壟斷地位。

副部長 Jeff Rosen 週二發表聲明提到：「毫無疑問，Google 現在是全球數十億用戶的入口網站。結果導致無數的廣告商必須為 Google 的搜尋廣告和一般搜尋文本廣告壟斷付出代價；美國消費者被迫接受 Google 的政策、隱私條款和個人資料的使用；擁有創新商業模式的新公司無法擺脫 Google 的長期陰影。」

Jeff Rosen 稱：「為了美國消費者、廣告商和所有依賴網際網路經濟的公司的利益，現在是停止 Google 反競爭行為、恢復競爭的時候了。」

司法部選前提告 Google 政治意味濃厚，美國總統川普曾允諾選民，會追究某些遭指控打壓保守派聲音的企業。