iPhone12掀換機超級周期？Wedbush：規模將前所未有

週二 (20 日) 投行 Wedbush 基於供應鏈調查更加地篤定，蘋果將迎前所未有的超級週期，而中國市場將成為重要關鍵。

蘋果 iPhone 12 系列上周正式亮相，新推出的 4 款手機全面支援 5G 應用。Wedbush 首席分析師 Daniel Ives 發布一份投資者報告指出，數位新媒體 (TMT) 一直在對蘋果的供應鏈進行更新調查。

Daniel Ives 寫道，蘋果 (AAPL-US) 供應鏈目前預計 iPhone 12 在上市初期將生產 8000 萬部，並將長期目標定在 8000 萬部左右。這一數字高於他在新機發表日前的 7500 萬部，也高於 9 月份預計的 6500 萬至 7000 萬部。

iPhone12 掀換機超級周期的可能性越來越大。(圖片：蘋果)

Daniel Ives 稱，蘋果已有好多年沒有出現過這樣的上升趨勢了，根據 Wedbush 分析，唯一類似的 iPhone 是 2014 年的 iPhone 6。

Daniel Ives 曾預計 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 將成為熱賣旗艦機，目前供應鏈目前也驗證這個觀點，Daniel Ives 稱，蘋果及其供應商繼續預計對這款機型的需求將會增加。

Daniel Ives 重申：「中國市場將是這次 iPhone 發布的關鍵因素。在全球 9.5 億部 iPhone 中，仍有大約 3.5 億部處於升級階段。我們相信，這將轉化為蘋果前所未有的升級週期。」