〈財報〉Netflix Q3獲利、全球淨增訂閱戶遜於預期 盤後挫6%
週二 (20 日) 交易，Netflix (NFLX-US) 盤後公布今年第三季財報，雖然營收高於預期，但 EPS 和全球付費用戶淨增加人數均遜於分析師預期，盤後股價重挫約 6%。
財報關鍵數據 Vs. 分析師預期
- EPS：1.74 美元 vs. 2.14 美元 (Refinitiv 預期)
- 營收：年增 22.7% 至 64.4 億美元 vs.63.8 億美元 (Refinitiv 預期)
- 國際付費訂閱淨新增人數：220 萬人 vs. 357 萬人 (FactSet 預期)
Netflix 在致股東的信中表示，訂閱戶成長放緩是預料中的事，因為去年同期全球新增訂閱人數達 680 萬人，今年則面臨全球新冠疫情大流行。
Netflix 將成長放緩歸因於「上半年業績創紀錄」。疫情流行初期，因大眾防疫限制而居家時間拉長，Netflix 成為大眾少數居家娛樂選項之一，因此股價水漲船高。
第四季財測
Netflix 管理層在給股東的信中寫道，「疫情大流行的狀況與其衝擊持續讓預測變得非常不確定，但隨著全球可望在 2021 年復甦，我們預期我們的成長能夠返回至新冠疫情爆發前的水準。」
亞太地區的訂閱戶是付費會員人數增加的最大貢獻者，在 Netflix 全球付費淨增人數中，亞太地區淨增人數占比 46%。
Netflix 在其信中指出，「我們對在該地區取得的進展感到高興，尤其是韓國和日本，我們在這兩處的寬頻家庭滲透率達 2 位數。」
這是長期內容長 (CCO)Ted Sarandos 晉升為共同執行長以來發布的第一個財報。(Netflix 長期執行長為 Reed Hastings）
Netflix 表示，雖然因全球實施防疫封鎖措施，導致影片製作延宕，但仍預期明年推出的原創作品數量每一季均較今年同期成長，該公司表示，已經開始重啟一些熱門影片的拍攝工作，例如《怪奇物語》。
Netflix 連續 3 季實現自由現金流正值，且今年前 9 個月達到正值 22 億美元。該公司預計，隨著重啟製作工作，第四季自由現金流可能略微下降，全年自由現金流約 20 億美元，較先前收支平衡的估值上升。
針對 2021 年，Netflix 預期自由現金流介於負值 10 億美元到收支平衡之間。