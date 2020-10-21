 1

〈美股盤後〉新刺激法案仍存分歧 道瓊收紅逾100點 費半連六黑 

鉅亨網編譯羅昀玫
刺激法案仍存分歧 道瓊收紅逾100點 費半連六黑  (圖片：AFP)
刺激法案仍存分歧 道瓊收紅逾100點 費半連六黑  (圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普那指費半道瓊蘋果梅努欽新冠新冠肺炎新冠病毒新冠疫情刺激法案紓困案佩洛西指數民主黨反壟斷風暴白宮梅多斯1MDB科技能源金融Google

週二 (20 日) 新刺激法案談判的最後期限臨近，華爾街多轉向觀望狀態，能源和金融股領軍衝高，科技股未受 Google 反壟斷風暴影響，美股三大指數同步收紅，僅費半小幅下滑，創連續六個交易日跌勢。

美國眾議院長佩洛西持續與白宮對約 2 兆美元的新刺激法案進行談判，佩洛西週二對達成刺激方案感到樂觀，但淡化週二截止日期的重要性。

她表示：「不是說今天就是達成協議的日子，而是我們把條件擺到談判桌上，以便能夠進入下一階段的日子。」

白宮辦公廳主任梅多斯 (Mark Meadows) 盤後時段表示，川普政府和民主黨在談判上有所進展，但仍需要克服重大分歧，才能在 2020 年美國大選之前達成協議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4060 萬例，死亡數突破 112 萬例。美國累計確診超過 820 萬例，累計死亡數超過 22 萬。

週二 (20 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 113.37 點，或 0.40%，收 28,308.79 點。
  • 標普 500 指數上漲 16.20 點，或 0.47%，收 3,443.12 點。
  • 那斯達克指數上漲 37.51 點，或 0.33%，收 11,516.49 點。
  • 費城半導體指數下跌 0.03 點，或 0.02%，收 2,385.82 點。
A
標普 11 大板塊僅必需消費品下跌，能源、金融、通訊服務領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.38%；臉書 (FB-US) 上漲 2.36%。

IBM 成為道瓊指數帶來最大的拖累。IBM (IBM-US) 下跌 6.54%；旅行家 (TRV-US) 上漲 5.61%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.41%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.27%；高盛 (GS-US) 上漲 1.14%。

費半成分股多收黑。賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.42%；AMD (AMD-US) 下跌 0.54%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.11%；美光 (MU-US) 上漲 1.71%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.09%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.09%；應材 (AMAT-US) 上漲 0.34%。

台股 ADR 全線上漲。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.37%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.75%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24 %。

焦點個股消息

美國司法部正式對 Google 提起反壟斷訴訟，指控其扼殺競爭並傷害消費者，這是 1990 年代微軟陷反壟斷風暴後的最重大訴訟。母公司 Alphabet 週二股價上漲 1.38%。

高盛捲入 1MDB 醜聞，透過 1MDB 承銷賺取暴利近 6 億美元，週二消息指出，高盛已與美國司法部達成和解協議，高盛 (GS-US) 週二股價上漲 1.14%。

英特爾 (INTC-US) 同意以 90 億美元、全現金交易方式，將旗下 NAND 記憶體晶片業務售予南韓 SK 海力士 (SK Hynix)，英特爾週二股價下滑 2.11%。

藍色巨人 IBM (IBM-US) 周一盤後公布最新財報，新冠疫情催動雲端服務需求，IBM 雲端部門營收寫雙位成長，但總營收連續三季衰退，並且沒有提供第四季財測，IBM 週二大跌 6.54%。

消費電子周邊商羅技 (LOGI-US) 最新財報表現不俗，季銷售額年增 75%，為首次季銷售額突破 10 億美元的大關，預計其 2021 財年的年度收入將來增長 35~40%，激勵其股價上漲 15.80%。

經濟數據

  • 美國 9 月營建許可數報 155 萬戶，預期 152 萬戶，前值 147 萬戶
  • 美國 9 月營建許可月增率報 5.2％，預期 3.0%，前值 - 0.9%
  • 美國 9 月新屋開工數報 142 萬戶，預期 145.2 萬戶，前值 141.6 萬戶
  • 美國 9 月新屋開工月增率報 1.9％，預期 2.5%，前值 - 5.1%
S
上圖為美國新屋開工月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

第三季財報表現強勁。根據 Refinitiv IBES 的數據，在 66 家已公布財報的標普 500 指數公司中，有 86.4% 的公司超出獲利預期。

Delos Capital Advisors 的首席投資策略師 Andrew Smith 表示，本週未能達成刺激協議不會使經濟重陷衰退，但會使復甦更加艱難。

摩根大通分析師 John Normand 表示：「市場行為反映出樂觀情緒，即一月將出台大型新刺激措施。我認為梅努欽和麥康奈爾不一定會在佩洛西設的談判大限前，達成任何實質性協議。」

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 表示：「當前，刺激經濟措施是市場上最重要的事情。投資人只是看到隨著刺激談判進行，而市場每天都在上下震盪。」

David Wagner 稱：「美國人現在需要新刺激措施，他們現在在承受著經濟痛苦。」

相關個股

台積電2330中華電2412日月光投控3711蘋果US-AAPL微軟US-MSFT亞馬遜US-AMZNGoogleUS-GOOGL臉書US-FBIBMUS-IBM旅行家集團US-TRVWalgreenUS-WBA可口可樂US-KO高盛US-GS賽靈思US-XLNXAMDUS-AMD英特爾US-INTC美光US-MUNvidiaUS-NVDA高通US-QCOM阿瑪達房地US-AMAT聯電US-UMC台積電US-TSM日月光US-ASX中華電信US-CHTLogitech International S.A.US-LOGI

相關新聞