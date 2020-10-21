〈大同股臨會〉市場派拿下5席董事、2席獨董 經營權變天

大同 (2371-TW) 股臨會今 (21) 日登場，全面改選 9 席董事，出席率達 92.35%，由市場派拿下 5 席董事、2 席獨董；公司派則拿下 1 席董事及 1 席獨董，大同經營權確定變天。

6 席董事當選名單，分別為市場派的台苯董事長、東森電視董事長林文淵、圓建設董事長王光祥、欣同負責人林宏信、文心建設總經理葉曉甄及普渡大學電機博士郭添輝；公司派則由現任大同董事長林郭文艷拿下。

3 席獨董部分，市場派由遠見律師事務所合夥律師李勝琛及前大同財務長、永豐金租賃公司董事龔鍾嶸拿下；公司派則由安永會計師事務所所長王金來當選。

林文淵日前曾喊出，目標在股臨會拿下過半席次，且一年內就要讓大同營運有所轉變，經今日股臨會投票結果，市場派如期拿下過半席次，

林文淵曾表示，若順利進入董事會，將重新組織經營團隊，目前已敲定總經理人選，對方在學界、產業界都具有豐富經驗，他也曾在經濟部時帶領 8 家企業轉虧為盈，有信心一年內能讓大同有所改變。

市場派欣同公司負責人林宏信及圓建設董事長王光祥，預計股臨會後召開記者會，對外說明未來公司營運動向。