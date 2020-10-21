首度全系列採用OLED面板 華邦獨家供應新iPhone NOR晶片

蘋果 (AAPL-US) iPhone 12 系列新機為首次全數採用 OLED 螢幕，記憶體廠華邦電(2344-TW) 今年更首度成為 iPhone 新機 OLED 面板外掛 NOR Flash 晶片獨家供應商，獨吞新機大單，隨著 iPhone 12 系列新機開賣，OLED 面板需求大爆發下，華邦電大啖 5G 換機潮商機。

華邦不對單一客戶事宜評論，不過公司證實，美系客戶拉貨力道確實很強，近期客戶甚至不談價錢，直接下單。

蘋果在 iPhone X 系列手機首度採用 OLED 螢幕，但在 iPhone X、iPhone XS 及其後一代 iPhone 11 系列機種中，平價機種都未導入 OLED 面板，而是沿用過去的 LCD 螢幕；今年新發表的 iPhone 12 系列新機，是蘋果首度全系列機種均採用 OLED 螢幕。

由於 OLED 面板每一批次產出的面板，螢幕顯示品質不盡相同，需透過 demura 過程，以特性參數維持面板品質的一致性，因此需外掛一顆 NOR Flash 晶片，儲存所需特性參數編碼。

華邦電一直都是三星面板主要 NOR Flash 供應商，在 iPhone X、iPhone XS、iPhone 11 Pro 機種中，均供貨 OLED 面板外掛的 NOR Flash 晶片，蘋果去年發表的 iPhone 11 Pro，則由華邦電與兆易創新分食訂單。

不過，據傳，兆易創新今年已無產能供貨 iPhone 手機面板 NOR Flash，且今年蘋果 iPhone 12 系列新機全數採用 OLED 面板，由三星、LG 供貨，華邦電獨吃外掛 NOR Flash 晶片全數訂單。

據悉，蘋果從 8 月起開始拉貨，華邦電目前新機相關訂單需求已看至明年第一季，在 iPhone 12 系列買氣爆棚下，供應商持續補貨建立庫存，兩大組裝廠鴻海、和碩也傳祭高額獎金招工。

在華為提前拉貨帶動下，華邦電 NOR Flash 產能 7 月初起開始滿載，不過儘管 9 月中旬後已開始無法供貨華為，但需求復甦，且 iPhone 拉貨力道強，加上部分客戶預先備庫存，華邦電產能目前持續滿載，客戶甚至不談價錢、直接下單，NOR Flash 庫存已見底，供不應求。

業界人士指出，蘋果預期年底前生產 7000 萬台 iPhone 12 系列機種，而通常手機品牌廠會額外訂購 10% 螢幕面板量預做準備，估年底前三星與 LG 面板供貨量，共將落在 8000 萬片左右。

另一方面，在 5G 手機技術要求下，加速推升 OLED 面板手機滲透率，明年 OLED 需求可望持續爆發，帶動 NOR Flash 需求同步成長，華邦電營運將同步進補。