大立光、台積電撐盤 台股5日線多空交戰 小漲14點收12877點

新台幣跟隨亞幣強升，台股今 (21) 日同步開高，台積電、聯電、大立光領軍衝鋒，帶動指數一度站上 12900 點關卡，不過，市場觀望氣氛濃厚，多空在 5 日線附近交戰，終場指數小漲 14.88 點或 0.12%，收在 12877.25 點，成交值略增至 1679.82 億元。

蘋果 iPhone 12 即將開賣，預購熱絡超乎預期，供應高階光學鏡頭的大立光股價持續反彈，今日勁揚近 2%，收在 3145 元；代工製造 A14 處理器的台積電也扮演撐盤要角，終場上漲 0.4%，收在 453 元；鴻海則震盪走跌，下挫 1.2%，收 80.4 元。

其他權值股方面，聯電受惠 8 吋晶圓漲價題材利多，一度漲逾 1%，但終場前湧現賣壓，漲幅收斂至 0.5%，收在 31.35 元；日月光投控明、後業績持續看好，股價大漲近 4%，收在 64.1 元；群創明年營運樂觀看待，激勵股價漲逾 4%，友達也有 2% 的漲幅；不過，廣達、南亞、智邦、力成、臻鼎 -KY 等股價相對有壓。

IC 設計指標股聯發科表現偏弱，終場跌近 1%；股后矽力 - KY 今年拚賺逾 3 個股本，股價漲逾 3%，再度奔向 2000 元大關；此外，揚智強勢亮燈漲停，力旺、系微、威盛等漲勢也相當強勁。

大同股東臨時會重新改選董事，引發股價劇烈波動，早盤一度漲逾 5%，隨著賣壓湧現，又急殺近 9%，最終市場派取得壓倒性勝利，股價收漲 1.5%。