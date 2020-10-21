〈大同股臨會〉林郭文艷聲明：將守護百年基業 持續營運為目前迫切課題

大同 (2371-TW) 股臨會今 (21) 日完成董事改選，其中，前公司派拿下 1 席董事與 1 席獨董，董事長林郭文艷發聲明表示，將一如往昔與大同經營團隊，全力守護國安、資安與大同的百年基業，目前大同持續營運、員工安定，是最急迫且重要的課題。

林郭文艷指出，公司屬於所有股東及員工，個人在大同服務 40 年，讓大同的營運持續、員工安定是公司目前最急迫、重要的課題。此外，不論未來公司發展如何，會一如往昔與大同的經營團隊，盡全力守護台灣的國安、資安以及大同的百年基業。

大同也針對今日股臨會結果發出聲明指出，大同為投審會明定的機敏行業，不准中資投資，但股臨會在中資未完全澄清前，卻進行全面改選，因此未來應由相關政府單位及新選任董事會負起責任，以保障國家資訊安全，此外，政府單位應盡速修訂相關法令規章，解決中資所衍生的各項關議題。

台苯 (1310-TW) 及東森電視董事長林文淵日前向林郭文艷喊話，持開放心態與對方合作，且一年內要讓大同營運有所轉變。

對此，大同強調，林文淵應先了解公司後，再提出好的策略或計畫，純粹抨擊公司或喊口號並不能改善公司，反而可能損害公司商譽與形象，非全體股東及員工所樂見。

大同指出，林文淵經營東森媒體與台苯，兩家公司本業分別虧損 0.6 億及 2.96 億，此營運表現如何經營大同公司，此外，大同並非土地開發公司，若土地賣完，上萬名員工工作權及其背後家庭生計如何獲得保障。

大同強調，公司營運持續改善中，本業注重資通訊、機電、太陽能與電力能源系統及資產開發等，加上大同在全球 ESG 調查報告中排名第 75 名，顯示公司在節能減碳、永續經營的產品與理念符合全球趨勢。