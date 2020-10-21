由田明年半導體等測設備營收帶動 全年營運將重返高峰

AOI 檢測設備廠由田 (3455-TW) 在 PCB 智慧製造、半導體封裝、ABF 載板及 Mini LED 等四大領域逐步展現布署效益，估 2021 年四大領域營收比重將成長，有助提高毛利率，整體營運將重回營運高峰。

由田總經理張文杰今 (21) 日指出，第四季除面板廠檢測設備拉貨外，ABF 載板廠拉貨力道漸增，拉貨力道可延續到明年第一、二季，今年由田面板檢測設備占比重 60%，其餘則是非面板檢測設備包括 PCB、軟板、載板以及部分半導體檢測設備。

張文杰預估，由田 2021 年非面板類檢測將成營收主力，占比估可達 60%，面板檢測設備營收比重則估降至 30-40%，在非面板比重拉升下，毛利率可望提升，全年獲利將重返高峰。

由田 9 月營收 2.83 億元，創 21 個月來新高，月增 9.65%，年增 32.58%，主要受惠面板業景氣谷底已過，以及新開發的半導體、PCB 檢測設備等漸收成效，營收加溫有助下半年業績恢復。

由田第三季營收 7.65 億元，創 7 季以來新高，季增 56.02%，年增 11.86%，前 9 月營收為 14.99 億元，年減 24%。隨著第三季因營收金額擴大，有利的出貨結構下，估第三季的本業獲利能力也大幅增強。由田上半年稅後純益 1395 萬元，每股純益爲 0.23 元。

由田今年以來營收逐步走穩，第四季進入設備業傳統旺季，後市營運展望樂觀，營運估將優於第三季。