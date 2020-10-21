【日盛投顧】10日線有撐 萬三關卡待突破

◆盤勢分析

1. 週二美道瓊指數反彈，週三台股以小高盤開出，最高來到 12942 點後，在上檔逢萬三關卡，追價買盤並不積極之下，震盪走低，收盤前一度翻黑，尾盤才在大單敲進台積電等權值股下翻紅，終場加權指數以上漲 14.88 點的 12,877.25 點作收，漲幅 0.12%，成交量 1,685.54 億元。三大法人合計賣超 48.94 億元：外資賣超 5.99 億元、投信賣超 2.36 億元、自營商賣超 40.59 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：雖價張量增，但想要突破萬三關卡仍需補量至 2300 億元以上為宜。

(2)、均線：回測 10 日線有撐，週四 5 日線就有機會走平翻揚，有利短多上攻。

(3)、技術指標：KD 在 10/16 出現死亡交叉，週三 K、D 小幅走低，留意何時出現黃金交叉的買訊。

3. 櫃買指數上漲 0.23%，收在 166.03 點，站回 5 日線，短多續強，支撐約 164.8 點附近，壓力約在 167 點附近。

4. 觀盤重點：指數近三日均守穩 10 日線，可視為下檔短撐，未跌破 10 日線前，短多仍有高點可期。

結構蘋概股、貨櫃航運、被動元件、成衣、業績成長股

1. 生技防疫：在歐洲二度疫情延燒，全球確診人數超過 4060 萬人，買盤持續進駐，生技防疫股週三表現亮眼，除了 1781 合世、1799 易威、4736 泰博、4127 天良漲停外，包括 6251 定穎、4171 瑞基、4952 凌通等均有近 4% 以上的漲幅。

2. 蘋概股：在研調機構開始上修 iPhone12 的出貨預期之下加上其他蘋果新品上市帶動下，蘋概股依舊表現亮眼，除了 4943 康控 - KY、6558 興能高漲停外，包括: 3149 正達、3481 群創、3529 力旺、3711 日月光投控、2344 華邦電、3548 兆利、6153 嘉聯益、3376 新日興等均有不錯的表現。

3. 橡膠股: 在防疫需求下終近期原料 BD 上漲，NBR 乳膠報價也順勢調漲，激勵橡膠股週三表現亮眼，由 6582 申豐領漲，包括: 2108 南帝、2103 台橡、2101 南港等均漲贏指數。

4. 操作建議：週三台股回測 5 日線與 10 日線有撐，加上週四指數只要收在 12827.82 點之上，5 日線將走平翻揚，且上市櫃公司也將陸續公布財報與招開說明會之下，或許美國總統大選前外資觀望氣氛濃厚，但業績股與題材股仍有不錯的表現，可留意第三季財報佳的個股近期的表現短線可留意: 生技防疫、蘋概股、橡膠股、運動風、業績成長股等。