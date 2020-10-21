【永豐期貨】蘋概類股撐盤 台股量縮小漲守5日線

期貨走勢

台指期週三上漲 5 點至 12860 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 17.25 點，電子期轉為逆價差 - 1.03 點，金融期轉為正價差 0.63 點。現貨部分，三大法人賣超 48.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1571 口至 5875 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1082 口至 27466 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 5798 口至 - 16250 口。

週二美國眾議院長佩洛西持續與白宮對新刺激法案進行談判，佩洛西對達成刺激方案感到樂觀，但淡化週二截止日期的重要性，談判上雖有所進展，但仍需克服重大分歧，美股四大指數除費半皆收紅，道瓊上漲 0.4%，標普 500 上漲 0.47%，那斯達克上漲 0.33%，費半指數下跌 0.02%，台股今天盤中一度上漲突破 12900 關卡，但尾盤賣壓出籠翻黑，終場加權指數小漲 0.12%，收 12877.25 點，成交值依舊不高。權值股來看，台積電今天為撐盤主力，於盤上震盪，上漲 0.44%，收 453 元，大力光也漲逾 1%，支撐大盤走勢，守穩 3000 元關卡，蘋概股接力撐盤。由大盤成交量來看，市場觀望氛圍濃厚，加上尾盤賣壓沉重，及總統大選的等不確定因素，短期市場觀望氛圍濃厚，預期指數呈震盪，須謹慎操作。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13500 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 降至 1。VIX 指數下跌 0.24 至 22.02。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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