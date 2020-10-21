續抱俄羅斯基金與否 達人建議看幾個指標

俄羅斯疫情從九月上旬至今再度增溫，單日確診超過 1.4 萬人，繼俄羅斯宣布第二批疫苗後，是否影響俄羅斯基金？俄羅斯基金從八月中開始一路下跌，九月出現小反彈，接著繼續下跌，俄羅斯基金是否續跌，投資達人神奇傑克基金百寶箱在文中分析，這時應查看幾個關鍵指標。

關注俄羅斯基金的重要指標，從製造業和服務業的 PMI 指數觀察，如果 11 月跌至 50 以下，就該特別注意；接著油價影響俄羅斯基金最重，油價雖作區間整理，但因匯率貶值，股市跟著受影響。

美國總統選舉也是因素之一，由於兩位候選人對石油能源的看法和俄羅斯政策相佐，因此基金市場充滿不確定性。

達人「神奇傑克基金百寶箱」另外從技術圖分析，各從 200 和 100 週均線來看，如以 100 週均線，看到 10 週、50 週和 200 週均線呈現死亡交叉，MACD 也出現死亡交叉，然而 RSI 未跌至 30，如此看來俄羅斯再跌的幅度約落在 15%。

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