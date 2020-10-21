挾三低優勢獲資金追捧 國泰亞洲高收益債78億元募集成立

亞洲國家經濟率先全球復甦，亞洲高收益債本身，因為「價格相對較低」等三低優勢，受到收益型資金追捧，近期募集的國泰亞洲高收益債券基金以 78 億元募集成立。

國泰投信表示，全球央行維持貨幣寬鬆政策，並搭配財政政策刺激經濟，加上亞洲經濟數據好轉，OECD 預估， 2021 年中國及印度、印尼成長將達 8.2%、10.1% 及 5.3%，相對全球都高，成長潛力強，加上亞洲企業體質持續改善等，支撐亞高收市場中長期表現，因此看好亞洲高收益債券成長潛力。

國泰投信債券投資部基金經理人吳艷琴表示，亞洲國家經濟率先全球復甦，企業獲利成長看俏之外，亞洲高收益債本身，因為「價格相對較低、違約率低、波動率低」等三低條件下，遇到利空時相對淡定，因此受收益型投資人青睞。

亞洲、美國及歐元等三大高收益債中，根據統計，亞洲高收益債收益率約為 8.03%，遠優於歐元高收益債 4.61%，並且超越美國高收益債的 5.77%，因此亞洲高收益債收益率相對較佳。另一方面，亞洲債市的買盤多來自當地法人及企業買盤，穩定度相對較高，市場結構健康，是現階段債市中能兼顧成長之投資標的。