日勝生獲選台中捷運綠線兩站區開發案最優申請人

日勝生 (2547-TW) 與 100% 持有的子公司集順生活科技股份有限公司 (由集順生為授權代表)，共同申請參與台中市政府交通局公開徵求評選台中捷運綠線「文心崇德站」及「文心櫻花站」兩基地土地開發案投資人，獲選為最優申請人。

台中市近年交通建設與重大公共工程陸續啟動或完工，各產業廠商投資熱絡，又有台商資金回流助攻，持續吸引外來人口進駐，總人口數持續正成長，更於 106 年超越高雄成為全台第二大城市，令中自住房市充滿爆發力，加上捷運建設前景，日勝生因此看好未來台中房市的發展。

台中市的住宅交易量升溫，依今年 9 月「建物買賣移轉棟數」統計，六都交易量合計 2 萬 4356 棟，創 57 個月來新高，其中移轉量最大為新北市 6331 棟，台中市 9 月買賣移轉數量為 4867 棟居次，但年增 54.6% ，居六都年成長幅度之冠。

而日勝生集團獲選為最優申請人的文心崇德站 (G6 站) 位於北屯區東峰段，基地面積約 700 坪，為捷運系統用地，建蔽率 70％、容積率 500％。其所在臺中四期重劃區，屬較早期開發區域，因此兼具舊市區商業生活機能與重劃區完整街道，居文心路與崇德路雙軸線交通樞紐，北通豐原與潭雅神綠園道，東西連結新市政與北屯大坑。

日勝生集團台中捷運文心崇德站開發示意圖。(圖：日勝生提供)

而文心櫻花站 (G8a 站) 位於西屯區中義段，同為捷運系統用地，基地面積約 500 坪，建蔽率 70％、容積率 500％。其坐落於臺中各開發區交界中心，北有逢甲夜市及水湳特區、東南有科博館、南有新市政特區，西有秋紅谷與朝馬轉運站，周邊生活商圈完善。

日勝生集團對台中軌道路網完成後，帶動都市建設遠景深具信心，並具備多年軌道經濟與捷運聯開案經驗，已完工之案例包括五鐵共構的臺北車站交九轉運站「京站」、北捷板南線「永春 E.A.T」、文湖線「信義 18 號」、新店線「美河市」、新蘆線大橋頭站「超、站 S」、桃園高鐵青埔站「日勝新京站」等。