手機險走出櫃台無法再保 產險業結合電商搶攻空機客群

Apple 首支具 5G 網路功能的手機 iPhone 12 上市，由於新手機要價不斐，許多民眾都關切手機保險，各電信業者搭門號方案都有手機保險，民眾投保時可要留意，一旦走出買手機的櫃台，恐無法再投保，最好是在購買手機當下就加保。對於不想搭門號只是想買空機的人來說，則有產險業者結合電商推出的手機全機險。

引起各界熱烈討論，國泰產險再度與網家旗下 PChome 合作，將 24h 保險服務升級新推出「手機全機險」，讓果粉們能安心玩新機，其投保便利度也十分具有亮點，民眾只要在完成購買手機後透過專屬連結選購保險，即可在 3 分鐘內完成投保。

手機保險的前身其實是電信商的手機意外毀損保固，從 2018 年起全部轉型成手機保險 (全名為行動裝置險)，目前各大電信與大部分 3C 零售通路都可以投保手機保險，手機保險大多要搭配門號，每月隨電信帳單繳交保費，值得留意的是，手機保險是要在「購買手機當下」就需決定是否投保，因為一旦離開櫃台走出店外，店家就無法確認消費者手上的手機是否為全新且自該通路售出，就無法再投保。

至於不想搭配門號、只想買空機的族群，國泰產險打破手機保險多需要搭配門號，且只能於門市內投保的限制，讓習慣於網路購物的消費者，在線上購買空機的同時，也可完成手機保險。

國泰產險是與 PChome 合作，民眾在「PChome24h 購物」購買 iPhone 新機後，透過投保連結，只要 3 分鐘就能完成全機投保，還可以依照自身需求，選擇僅投保「碎屏險」或「全機險」。

國泰產險說明，全機保險商品相較碎屏險保障更為完整，不僅限於正面螢幕破裂，也包含機體意外毀損、意外泡水等，不管哪手機哪個角落不幸因意外受損，需要維修，都在保障範圍當中。

國泰產險的全機保險方案分為基礎版、升級版與尊享版三種保障方案，讓消費者能依照自己的使用習慣與預算投保。以「基礎版」方案為例，每月只要不到 160 元，即可享有保險期間內最高累積補償 1.5 萬元的保障，無論送修多少次，只要每次送修的金額總和在 1.5 萬元內，消費者都無須額外負擔手機送修的費用，對比動輒數千，甚至上萬元的修理費用，讓「手機全機險」保費格外親民，適合預算有限的小資族。

另外，國泰產險也洞察到部分民眾，於手機花費的預算較有限，希望能僅投保局部部件，因此也針對最容易發生的螢幕破裂事故，早在去年就推出手機碎屏險，只要每月不到 60 元就能為螢幕添保障。

另以往消費者前往原廠或原廠授權維修中心維修時，需先自行支付維修費用，再向保險公司申請賠款，國泰產險與聯強國際集團旗下通達智能運籌則推出「理賠無斷點服務」，未來民眾如投保國泰產險手機保險者，只要到聯強維修站修手機，在理賠額度內，即無須支付維修費用，大幅省去民眾文書往來時間，使購機、投保、理賠變得更加方便與容易。

