退休金準備期至少20年以上 兩招掌握規劃自主權

九九重陽節即將到來，老年生活如何過得快樂安穩，退休金是否足夠，是目前民眾最關注的話題之一；據統計，退休生活的準備年期至少需要 20 年以上，因此退休規畫愈早進行愈好，許多人都知道可善用保險作為退休理財，但是要買什麼險種卻是大學問，保險業者建議，兼具保障及還本雙重特性的利變型終身還本保險，及可選擇年金一次給付與分期給付的利變型年金保險，掌握這兩種保險可充份掌握退休規劃自主權。

截至今年 9 月，國內 65 歲以上的高齡長者已達 373 萬人，占總人口比 15.8％，根據內政部統計，國人平均壽命為 80.9 歲，逐年創新高，目前台灣法定退休年齡為 65 歲，勞動部統計顯示，我國男女性平均實際退休年齡為 61.9 及 60.4 歲，相較日本、南韓 68-70 歲，台灣勞工較其他國家「早退」，這也顯示退休生活的準備年期至少長達 20 年以上。

面對退休議題，民眾多半擔憂財富不足，無法支應未來老年生活，遠雄人壽表示，提前準備、選對工具、定期檢視是穩健累積資產的關鍵因子，不同年齡都應具備這樣的觀念。年輕世代可以透過記帳，每月定期儲蓄，從中體認財富規劃的重要性；到了壯年後人生多了養兒育女、買房置產等目標，此時，穩定的退休金流更需兼顧，讓辛苦打拼的資產得以保存。

以「遠雄人壽新富貴年年鑽利率變動型終身還本保險」為例，以新臺幣計價，繳費期間只要 2-3 年，終身享有保障，對於 40 歲、50 歲以上的熟齡族群而言，也能在短時間內完成退休準備。屆滿第一保單年度起，即可年年領取生存保險金，最高給付至被保險人保險年齡 110 歲的保單年度屆滿止，活愈久領愈多。此外，更有機會享有「增值回饋分享金」，聰明反映市場利率變化，長期累積下來，除了擁有足夠的身故保障，也能輕鬆為自己準備一筆退休金。

此外，利變型年金保險也具有活到老、領到老的特性，是規劃完善退休生活可善用的工具之一。以「遠雄人壽有利 HIGH 利率變動型年金保險 (甲型)」為例，年金給付方式有一次給付、分期給付兩種，要保人可指定年金給付的起始日，以分期給付來說，每年領回年金金額，最高給付至被保險人保險年齡達 110 歲為止，透過穩定的現金流，退休養老沒煩惱；另外提供保證期間，年金給付開始後若被保險人不幸身故，保證期間內未支領的年金餘額依約定給付予受益人或其他應得之人，讓生活更有保障。