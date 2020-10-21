華碩搶智慧醫療商機 推頸動脈超音波影像AI分析系統

品牌大廠近年持續搶攻智慧醫療商機，華碩 (2357-TW) 今 (21) 日宣布，發表頸動脈超音波影像 AI 分析系統，結合 AIoT 技術，可望提升醫護端心血管判讀與臨床決策。

華碩全球副總裁張權德表示，華碩智慧醫療目標在整合 AI 與檢測儀器，這次推出的頸動脈超音波影像 AI 分析系統，可輔助醫師等醫療人員快速判讀頸動脈狹窄程度與血流變化，早期評估腦中風風險，同時內建多種超音波影像編輯與管理功能，可支援 DICOM(醫療數位影像傳輸協定) 標準化的影像格式存取，達到輔助醫院系統功能。

華碩近年持續拓展醫療事業版圖，除陸續與振興醫院、慈濟醫院、桃園醫院等醫療院所簽署 MOU、展開合作外，日前旗下 AI 研發中心 (AICS) 也舉辦智慧醫療技術發表會，分享 ICD-10 智能編碼、醫療大數據搜尋系統、非計劃性再入院病人向量分析技術、不良反應藥歷與用藥安全系統等四大智慧醫療應用。

另一方面，微星 (2377-TW) 今日也推出智慧生活照護解決方案，以因應未來照顧人力不足狀況，並以清福養老院為示範場域，導入微星 AMR 運輸平台無人車，執行運送餐點、換洗衣物、床單與備品等日常任務，協助照護員服務，提升長照品質。

微星指出，未來無人車隊除在大型長照機構使用外，也計畫導入醫院、高齡者住宅，而在防疫期間，無車人也可同步進行空氣品質監測、主動消除病毒、發燒訪客檢出、公共衛教推播、醫療器材運輸等，達到主動防疫的能力。