〈紐約匯市〉刺激法案續談 美元挫至7周低點 英歐重啟談判 英鎊6周來最強 

美元指數連跌三日，周三 (21 日) 觸及七周低點，白宮和民主黨人的財政刺激磋商雖然尚無結果，但雙方持續談判。英鎊勁揚 1.7%，站上六周高點，彭博報導英國和歐盟的貿易談判將重新啟動，目標在 11 月中之前達成新的協議。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周三盤中下跌 0.5% 至 92.605，是 9 月 2 日以來最低。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 的發言人周三表示，佩洛西和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 之間的歧異逐漸縮小，兩人將在周四繼續磋商。

佩洛西對談判保持樂觀，加上美國總統川普日前拋出願支持大規模刺激的談話，持續持續提振投資人對大規模刺激計畫的期待，並抑制美元，儘管佩洛西也坦言，仍有可能無法在大選前為美國民眾紓困。

Merk Hard Currency Fund 總裁 Axel Merk 說：「我們已經進入美元的長期熊市。」他認為，美國經濟未來在幾個月甚至一年內可能都不會加速，且聯準會 (Fed) 承諾保持低利率，代表美國實質利率將進一步下降，而且降得比其他國家快。如此一來，美元預料進一步走軟。

Fed 周三公布褐皮書，對 12 個轄區截至 10 月 9 日的調查顯示，全美經濟持續擴張，大多數地區成長力道「輕微至適度」，但各產業間的差異很大，大部分地區的就業保持低度成長，前方道路崎嶇不平。

在這份褐皮書中，「不確定性」一詞出現 20 次。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周三呼籲，美國需要更多財政刺激，民眾支出和就業市場正面臨風險。Fed 將於 11 月 4-5 日召開例行決策會議。

美元兌日圓貶至四周最低，日圓出現 8 月 28 日迄今最大單日漲幅。Merk 說：「目前日本的實質利率高居 G10 國家中之首。」

在此同時，部分交易員加碼押注高風險貨幣，澳幣兌美元攀升 1.11%，紐元兌美元升值 1.32%。

英鎊急升，彭博引述知情人士報導，英國及歐盟有望在 24 小時內重啟貿易談判，並以 11 月中旬前達成協議為目標。英國脫歐談判代表 David Frost 也表示，將於周四 (22 日) 下午恢復與歐盟的磋商。

英鎊兌美元攀抵至 9 月 8 日以來最高，報 1.3165 美元；英鎊兌歐元同步勁揚 1.2%，報 0.9025 英鎊。

歐盟談判代表巴尼爾 (Michel Barnier) 稍早對歐洲議會表示，如果雙方在未來幾天努力克服癥結，達成協議「觸手可及」。

法國興業銀行企業研究主管 Kenneth Broux 表示，巴尼爾的談話沖淡投資人對無協議脫歐的擔憂，為交易員提供買入英鎊的理由。演算法交易針對此消息做出回應、避險基金脫手一些英鎊空頭部位，可能也助長英鎊漲幅。

英國議會上議院周三表示「內部市場法案」違法並予以否決，該草案賦予英國政府推翻脫歐協議的部分內容，最新進展意味著有助談判進行。

截至週四 (22 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 92.6282。-0.49%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1859 美元。+0.32%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.3147 美元。+1.58%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7110 美元。+0.91%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3139 加幣。+0.08%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 104.54 日圓。-0.88%