Fed 3官員憂美經濟：復甦路遠 就業市場恢復疫情前水準不只1年

美國聯準會 (Fed) 三名官員周一 (19 日) 不約而同表達對美國經濟擔憂，Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 說，美國勞動力復原時間需要一年以上，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 說，為了達成就業目標，容忍通膨升溫是值得的。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則警告，更多永久性失業會威脅經濟復甦。

克拉里達周一在美國銀行家協會的虛擬論壇中說：「美國經濟自春季崩潰之後展開強勁復甦，但別忘記，從疫情引發的衰退中獲得全面經濟復甦，還有迢迢長路要走。」

美國失業率從今春的 14.7% 大幅下降到 7.9%，但根據 Fed 預測，直到 2023 年底，才可能降到 4% 以下。

克拉里達表示，美國經濟恢復疫情前水準需要一年，勞動力市場復原時間則要更久。Fed 會保持近零利率水準，直到通膨達到至少年升 2% 的目標，「升息取決於經濟條件而非日曆上的時間，如果經濟更快速復原，就會早一點升息。反之亦然。」

哈克：為達就業目標可容忍通膨升溫

哈克表示，新冠肺炎疫情爆發，讓非裔和西裔等低薪勞工持續改善的勞動條件，一夕之間回到原點，Fed 新的政策架構應該改善就業市場的缺陷，幫助受影響的勞工找到新契機。

他在 HOPE Global 論壇中說，在實現充分就業以前，Fed 將不再透過預先升息抑制通膨，「容忍通膨率稍微高一點的風險，以實現就業目標，在我們看來是值得的。」

波斯提克：更多永久失業將威脅復甦

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，美國就業成長減速及永久性失業增加將削弱經濟復甦，少數族裔受到的傷害尤其嚴重。

波斯提克在一場虛擬活動中說：「廣泛的永久性失業可能對復甦造成實質風險。數據很清楚：被裁員的人更難重新加入勞動力，這會讓復甦更難保持長久。」

波斯提克說，從 9 月的復甦步調來看，美國就業情況到 2021 年 12 月底之前都無法回到疫情前的水準。他今年沒有投票權。

9 月非農報告顯示，美國新增就業人口雖然持續成長，但永久性失業者攀升 34.5 萬人，達到 380 萬人、創七年新高；暫時性失業者則減少 150 萬，降至 460 萬人。