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美國大選開票日若無明確勝負 CNN：金融市場會先給答案

鉅亨網編譯余曉惠
美國大選開票日若無明確勝負 CNN：金融市場會先給答案 (圖:AFP)
美國大選開票日若無明確勝負 CNN：金融市場會先給答案 (圖:AFP)
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今年美國大選的郵寄投票前所未見踴躍，讓美國新聞界繃緊神經， CNN Business 認為，投資人可能會高度關注關鍵搖擺州選情、特別是先開票的東岸搖擺州—例如北卡羅萊納州，搶先判斷美國總統川普和民主黨對手拜登之中，誰能主掌白宮。

11 月 3 日大選投票時間截止之後，媒體當晚可能沒有信心搶快宣布選舉結果。Raymond James 政策分析師 Ed Mills 認為，市場可能在開票日當晚搶先宣布由誰勝出：假如出現民主黨大獲全勝的「完全執政」局面，也就是民主黨候選人拜登入主白宮、民主黨拿下參議院，可以預料會有更多刺激措施，將帶動美股上漲。

如果是川普連任，他支持減稅和推動鬆綁管制的立場，對股市也是利多，不只如此，川普勝選還能免去他不接受大選結果的可能性，一掃爭議選舉結果的風險。但另一方面，川普執政也代表較少的財政刺激，以及更多的關稅。

萬一最後出現華爾街最害怕的爭議選舉結果，沒人承認敗選，股市將大跌。

National Securities Corporation 首席市場策略師 Art Hogan 說，市場不想看到 2000 年大選結果拖了五周，還不能肯定布希和高爾誰勝選的舊事重演，「市場最怕權力真空。」

北卡票數掌握勝負關鍵

Mills 表示，投資人將格外關注北卡和該州的 15 張選舉人票。川普 2016 年在北卡領先將近 4 個百分點，但在 CNN 最新民調中以 46% 支持率落後給拜登的 48%。北卡共和黨參議員 Thom Tillis 也面臨艱困的保衛戰，和民主黨對手 Cal Cunningham 鏖戰。

一些州如明尼蘇達等到投票所關閉之後，才開始計算郵寄選票，但北卡在選前 14 天開始計算，代表周二 (20 日) 已經展開計票，結果比其他州早一步出爐。

值得注意的是，民調網站 FiveThirtyEight 列出除了賓州之外，三個足以導致選情翻轉的州，北卡正是其中一個。這些州在選舉人團掌握決定性票數。

Mills 說，開票日當晚，如果拜登在北卡勝出、Cunningham 拿下參院席次，很可能會出現民主黨大獲全勝的局面。「如果拜登拿下北卡，市場會認定他贏得夠多的搖擺州，掌握過半 (超過 270 張) 的選舉人票。」

拜登入主白宮、共和黨仍掌參院，股市會怎麼樣？

根據高盛，假如選舉結果是拜登勝選，但共和黨依然保有參院多數，美國仍會推出刺激法案，但規模將遠低於 1 兆美元，那麼決定股市的關鍵就變成共和黨占多數的參院，能否保住川普推動的減稅措施、免於被撤銷。

高盛目前預期，這場大選可能出現「藍色浪潮」，在民主黨全面執政下，擴大支出將抵銷任何可能的加稅衝擊。假如選前美國未能推出任何刺激計畫，高盛推出刺激法案推出時，規模可能達到 2.5 兆美元

假如川普連任

美國選舉仍可能上演 2016 年民調失準的情況，最終川普順利連任。果真如此，市場任何最初的反應可能瞬間翻轉。

2016 年，川普宣布在佛州勝出之後，美股期貨大跌，道瓊期指「熔斷」暴跌 870 點。但驚滔駭浪的幾個小時過後，市場開始調整心態，認為川普的重商立場有利經濟成長，美股開盤交易呈現上漲。

Hogan 表示，選舉過後，投資人終究會把焦點重新放到防疫措施，畢竟疫情是拖累美國經濟復甦的有力因素，「不管誰坐在賓夕法尼亞大道 1600 號 (白宮地址) 的位置上，疫苗進展才是最重要的事。」

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