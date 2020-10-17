備戰美選風險 亞洲經理人布局黃金、陸股、澳幣

為了因應美國大選前和選後局勢震盪，亞洲經理人買進黃金、陸股、澳幣並提高現金水位，結合傳統和非傳統策略以規避風險。

彭博報導，即使民主黨總統候選人拜登領先優勢擴大，美銀的調查顯示，全球經理人依然預料會出現爭議性選舉結果，市場將劇烈波動。以下是亞洲經理人此刻青睞的資產：

陸股、亞洲股市

T. Rowe Price 亞太區多資產解決方案部門主管 Thomas Poullaouec 說，亞太區企業獲利強勁、經濟復甦，而亞股估值依然吸引人，短期內可望保持優於其他區域股市的表現。

MSCI 亞太指數 9 月績效優於標普 500 指數，漲幅領先超過 2 個百分點。

MSCI 亞太指數 (黑)、滬深 300 指數 (紅)、標普 500 指數 (藍) 波動幅度。來源：Bloomberg

景順 (Invesco) 和道富環球投資 (State Street Global Markets) 依然看好陸股，因中國經濟復甦，科技股比重高。且若拜登勝選，美中緊張關係或許能降溫。

黃金、漲幅落後的股市

瑞銀集團財富管理全球資產配置主管 Adrian Zuercher 對未來幾個月看法樂觀，但仍對美選風險保持警戒，建議持有黃金。

瑞銀財管也看好表現落後的股市，並降低那些科技股高占比的股市，例如做多新加坡股市 (估值低) 和印度股市 (內需為主)，看淡港股 (川普勝選將面臨壓力)、泰國和大馬股市。

盛寶 (Julius Baer) 分析師 Matthews 建議持有傳統避險資產，認為提高現金水位、買進高評級債券，都比投資黃金好。

花旗集團看好美選前投資澳幣。觀察美債殖利率和美股相關性，可發現透過美債規避風險不再像過去有效，美元作為避險貨幣大漲的可能性也減弱。

相較之下，澳幣——特別是澳幣兌瑞郎——和美股相關性更強，更適合建立空頭部位，規避股市下跌。

通貨再膨脹 (reflation) 策略

Janus Henderson Investors 多資產主管 Paul O’Connor 預期，若民主黨大獲全勝，美國將保持財政寬鬆，這會推升實質債券殖利率上升，使今年績效領先的資產淪為落後的一群。在此情況下，美國 10 年期公債殖利率可能上升到 1%。

該公司採取通貨再膨脹 (reflation) 策略，買進價值股和區域銀行股票，同時脫手今年因實質殖利率重挫受益的資產，包括投資級債券和美國科技股。

買進賣權

考量到政治不確定性高、標普 500 指數逼近歷史高點，法國巴黎資產管理公司選擇規避美股下跌風險的衍生性商品。

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