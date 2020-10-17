備戰美選風險 亞洲經理人布局黃金、陸股、澳幣
為了因應美國大選前和選後局勢震盪，亞洲經理人買進黃金、陸股、澳幣並提高現金水位，結合傳統和非傳統策略以規避風險。
彭博報導，即使民主黨總統候選人拜登領先優勢擴大，美銀的調查顯示，全球經理人依然預料會出現爭議性選舉結果，市場將劇烈波動。以下是亞洲經理人此刻青睞的資產：
陸股、亞洲股市
T. Rowe Price 亞太區多資產解決方案部門主管 Thomas Poullaouec 說，亞太區企業獲利強勁、經濟復甦，而亞股估值依然吸引人，短期內可望保持優於其他區域股市的表現。
MSCI 亞太指數 9 月績效優於標普 500 指數，漲幅領先超過 2 個百分點。
景順 (Invesco) 和道富環球投資 (State Street Global Markets) 依然看好陸股，因中國經濟復甦，科技股比重高。且若拜登勝選，美中緊張關係或許能降溫。
黃金、漲幅落後的股市
瑞銀集團財富管理全球資產配置主管 Adrian Zuercher 對未來幾個月看法樂觀，但仍對美選風險保持警戒，建議持有黃金。
瑞銀財管也看好表現落後的股市，並降低那些科技股高占比的股市，例如做多新加坡股市 (估值低) 和印度股市 (內需為主)，看淡港股 (川普勝選將面臨壓力)、泰國和大馬股市。
盛寶 (Julius Baer) 分析師 Matthews 建議持有傳統避險資產，認為提高現金水位、買進高評級債券，都比投資黃金好。
澳幣
花旗集團看好美選前投資澳幣。觀察美債殖利率和美股相關性，可發現透過美債規避風險不再像過去有效，美元作為避險貨幣大漲的可能性也減弱。
相較之下，澳幣——特別是澳幣兌瑞郎——和美股相關性更強，更適合建立空頭部位，規避股市下跌。
通貨再膨脹 (reflation) 策略
Janus Henderson Investors 多資產主管 Paul O’Connor 預期，若民主黨大獲全勝，美國將保持財政寬鬆，這會推升實質債券殖利率上升，使今年績效領先的資產淪為落後的一群。在此情況下，美國 10 年期公債殖利率可能上升到 1%。
該公司採取通貨再膨脹 (reflation) 策略，買進價值股和區域銀行股票，同時脫手今年因實質殖利率重挫受益的資產，包括投資級債券和美國科技股。
買進賣權
考量到政治不確定性高、標普 500 指數逼近歷史高點，法國巴黎資產管理公司選擇規避美股下跌風險的衍生性商品。
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