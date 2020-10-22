〈能源盤後〉美庫存連2週下降 但未能緩解需求壓力 原油收1週低點

週三 (21 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油和 Brent 原油均收在一週多以來最低點。

EIA 報告顯示，美國國內原油供應量連續 2 週下降，但降幅低於市場預期，且未能緩解因需求疲軟而引發的壓力，尤其歐美新冠病例陡增，令經濟停擺的可能性上升，這恐阻礙能源需求。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，EIA 週三報告的庫存數據雖與市場「相關」，但「油價更聚焦在全球新冠病例上升的情形，以及對需求端的恐懼。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.67 美元或 4%，收每桶 40.03 美元。

從技術角度來看，「跌破 40 美元可能會重新打開邁向 38 美元的大門。」Otunuga 說。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.43 美元或 3.3%，收每桶 41.73 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油最前月契約價均收在 10 月 12 日以來最低水準。

EIA 週三報導，上週 (10 月 16 日止) 美國原油庫存減少了 100 萬桶。此前一週，美國原油庫存減少了 380 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 190 萬桶，但 API 週二晚間公布當週原油庫存增加 58.4 萬桶。

EIA 也公布，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的庫存本週小增 100 萬桶。在本月初 Delta 颶風衝擊墨西哥灣的影響下，美國石油總產量下降了 60 萬桶，達 990 萬桶。

與此同時，EIA 數據顯示，上週汽油庫存增加 190 萬桶、蒸餾油庫存下降 380 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油庫存下降 300 萬桶。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 4%，收每加侖 1.1403 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 1.1399 美元。

儘管石油價格回跌，但美國另一輪刺激措施和近期 OPEC + 會議的前景也可望給予石油支撐力。AXI 全球首席市場策略師 Stephen Innes 週三報告提到，OPEC + 承諾遵守減產協議「將有助於抵抗石油價格的下行力道。」

「雖然現在考慮修訂現行減產計畫可能有點過早，但這可以解釋近期石油市場負面情緒的由來。」

「然而，利比亞產量增加、全球需求復甦速度若是油價面臨的問題，那多數石油交易者會預期 OPEC + 應會減緩增產的計畫，這一點似乎可在 11 月 30 日和 12 月 1 日召開的 OPEC + 全面會議上得到解決。」

目前，OPEC + 減產協議要求到 12 月底前，減產 770 萬桶 / 日，到明年 1 月起降為 580 萬桶 / 日。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 認為，OPEC + 屆時就可能宣布延後增產計畫。他指出，「到下一個會議之前，他們就會知道未來 4 年美國總統是誰、第二波新冠疫情有多嚴重、利比亞產量恢復速度有多快。」

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