〈能源盤後〉美數據正面 新紓困方案有望 原油漲逾1.5%

週四 (22 日) 交易，原油期貨價格收高，係因美國每週請領失業救濟金人數下降至疫情期間新低點，加上國會新一輪紓困方案談判有進展，提振能源需求前景。

另外，《彭博》週四報導，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 表示，俄國不排除延後施行 OPEC + 原定 1 月起增產的計畫，此消息也支撐原油價格上漲。OPEC + 包含俄國。

能源情報局副局長 Amena Bakr 週四在推特上寫道，「沙國和俄過就延長現行減產水準達成協議將是重要的第一步，但這兩國也必須讓其他 OPEC + 成員買單，而目前 OPEC + 其他成員已經難以落實減產配額。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 61 美分或 1.5%，收每桶 40.64 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 73 美分或近 1.8%，收每桶 42.46 美元。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「美國市場整體樂觀，特別是週四勞工部公布初次請領失業救濟金人數下降至 3 月以來最低，提供石油支撐力。整體樂觀情緒支撐市場預期美國石油需求將逐步復甦。」

「由於美國產量下降、OPEC + 強制減產，實體石油市場反而保持良好平衡，全球庫存維持穩定。中國和印度這全球兩大原油進口國的需求紮實復甦，也支撐了這個平衡。」Raj 說。

一些分析師認為，上週美國汽油庫存意外增加，凸顯了對燃料需求的擔憂，因此石油的上行空間可能仍受限。

ING 商品策略主管 Warren Patterson 指出，EIA 週三公布的數據顯示，美國上週原油庫存下降程度不及預期，而汽油庫存意外增加 190 萬桶，「這不利市場情緒。」分析師原預期汽油庫存減少。

「這也是 6 月以來汽油庫存增加最多的一次，且當週煉油廠利用率還下降。」Patterson 說。

其他能源商品

11 月交割的天然氣期貨價格下滑 0.5% ，收每百萬 Btu 3.007 美元。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 1.1581 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.8%，收每加侖 1.1607 美元。

EIA 週四公布，上週 (10/16 止) 國內天然氣供應量增加 490 億立方英呎。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量增加 510 億立方英呎。