〈貴金屬盤後〉美元下跌 黃金連3漲 危機四伏下登1個月高點

週三 (21 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日收高，收盤登上一個月高點，係因債券殖利率上升的阻力遭美元下跌而抵銷。

與此同時，在中國強勁需求的支撐下，期桐收盤價創 2018 年以來最高。《路透》週三報導，中國可能趕在中央政治局會議討論下一個 5 年經濟計畫之前，買進期銅作為庫存。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示，「提到黃金，現在就是看市場同不同意『美國刺激措施正令美元承壓』這一點。簡單說，黃金被視為一定要有的避險工具，現在黃金轉回關注美元，目前受公債殖利率的影響程度較低。」

10 年期公債殖利率上升近 1 個基點至約 0.80%，同時 ICE 美元指數下降 0.5%。公債殖利率上升會減弱不孳息的黃金對投資人的吸引力，但美元下降可提高使用非美元貨幣的買家對美元的興趣。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 14.10 美元或 0.7%，收每盎司 1929.50 美元，為交易最活躍契約自 9 月 18 日以來最高收盤價。

12 月白銀期貨價格上漲 26 美分或近 1%，收每盎司 25.241 美元。

Norman 表示，「白銀正展現其氣魄，使黃金有信心走高。」



然而，一些專家警告說，在經過近期一段無精打采的交易後，黃金很可能在美國 11 月 3 日總統大選前，隨著公債殖利率更加上升而出現大幅回跌。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，公債價格上漲、美元上漲或工業黃金遭拋售，這些都可能引發金價大幅變動，且交易者應該關注幾個技術水準。「黃金要再上漲的話，必須交易價突破 1930-1935 美元區間，上漲到 1960 美元。關鍵價格在 1930 美元.... 倘若黃金明日無法突破 1935 美元，那就要準備回跌至 1880 美元。」

大宗商品交易者目前聚焦美國總統大選，以及全球新冠病毒確診人數趨勢。「美國總統大選迫近，黃金應會受益於避險投資而推動金價上漲。」Karnani 說。

投資者也關注美國國會針對新冠疫情紓困的刺激方案談判進展。美 Fed 理事 Lael Brainard 週三在英國專業經濟學家協會年度會議上表示，國會未能通過另一波紓困措施恐會挫傷經濟，支撐力太小也將導致「復甦趨緩、減弱。」

在 Fed 發布褐皮書後不久，黃金交易價格大概在 1928.70 美元，對褐皮書的反應不大。Fed 褐皮書指出，美國多數地區的經濟成長「輕度到適度。」

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