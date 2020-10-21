〈貴金屬盤後〉美元走貶、美推進紓困方案 黃金連2漲 登1週高點

週二 (20 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，係因美元疲軟推動金價登上一週多以來最高收盤價。

交易者也關注新冠潛在疫苗進展，以及新一輪新冠疫情的紓困方案之進展。

與此同時，因中國需求增強的跡象，期銅週二創下 2 年來最高收盤價。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，由於歐元兌美元走強，因此美元走疲，ICE 美元指數下降 0.4%，有利於美元計價的金價。

「還有一些溫和的空頭回補，因為金價努力在 1900 美元以上交易，另外，市場也擔憂美國總統大選帶來的政權變動，這股擔憂情緒亦支撐黃金。」

整體而言，黃金作為避險投資的吸引力已增強。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 每日報告中指出，企業財報季持續進行，歐元區又面臨新一輪新冠病毒病例，以及玻利維亞總統大選中社會主義者宣告勝選，這些令投資者擔憂。

「投資者已經注意到這些新的擔憂，迫切需要尋覓避險處。」Gero 說。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 3.70 美元或 0.2%，收每盎司 1915.40 美元，為交易最活躍契約自 10 月 12 日以來最高收盤價。

12 月白銀期貨價格上漲 28 美分或近 1.1%，收每盎司 24.98 美元。

因國會對財政刺激措施的談判有所進展，公債殖利率上升，縮限了金價的上漲空間。10 年期公債殖利率上升近 3 個百分點至約莫 0.79%，因為市場預期，倘若實施財政刺激措施，政府支出將增加。

專家認為，在財政援助更大的背景下，黃金長期前景預計看漲。

新冠潛在疫苗消息

Moderna (MRNA-US) 執行長週一在《華爾街日報》年度科技直播會議上表示，如果對實驗藥物的測試進展順利，聯邦政府可望在 12 月前授權緊急使用其 COVID-19 疫苗。

此前，輝瑞 (PFE-US) 表示，其抗體療法如果本月底無法取得聯邦政府授權緊急使用，可能會在 11 月前取得核准。

關於新冠病毒療法或藥物的消息常促使投資者拋售黃金，但黃金多頭認為，政府資產負債表預計增加，以及許多已開發國家普遍處於低利率，這是黃金和白銀持續樂觀的原因。

近幾日新冠病毒在歐洲的傳播加速，同時市場也擔憂美國總統大選結果，這些加劇了近期黃金需求。AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告指出，「美國總統大選和新冠病毒帶來的不確定性太大，這令投資者持續對黃金有興趣。」

其他金屬商品交易

12 月交割的銅期貨價格上漲 2%，收每磅 3.148 美元。

根據 FactSet，此為交易最活躍契約自 2018 年 6 月以來最高收盤價。

Zaner Metals 分析報告指出，中國再一項進口配額的消息顯示「中國對各種形式銅有持續需求」。該進口配額允許 5980 噸的銅廢料進口到中國。