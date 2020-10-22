〈財報〉特斯拉Q3連五季獲利 EPS、營收高於預期 盤後漲逾3%

特斯拉 (TSLA-US) 週三 (21 日) 盤後公布第三季財報，EPS 和營收優於預期，且連續第五季獲利，激勵盤後股價漲逾 3%。

財報關鍵數據 vs. 分析師預期數據

EPS (調整後)：76 美分 vs. 57 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：87.7 億美元 vs. 83.6 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益 (GAAP)：3.31 億美元 vs. 3.94 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

特斯拉先前已公布，第三季交車量達 139300 輛，刷新公司紀錄。

汽車部門營收：76 億美元 (本季營收占比約 91%)

汽車毛利率 (不含監管信貸)：自 18.7% 上升至 23.7%

監管信貸部門營收：3.97 億美元 (幾乎較去年同期倍增)

營業費用：12.5 億美元

由於特斯拉開始在德州奧斯汀和德國 Brandenburg 建立新工廠，加上其他項目，營業費用較上季增加 33%。

馬斯克在電話會議上談論到這些工廠的生產時間表，「對於柏林和奧斯汀工廠，我們確實希望明年就開始交車，但因為製造工廠 (尤其是採用新技術的工廠) 的數量呈指數型增加，所以我們起步將很慢，但接著就會變非常龐大。」

他謹慎告知投資者，這些新工廠開始運作後，可能要花費 12 個月至 24 個月才能夠啟動所有的產能。特斯拉先前計畫 Berlin 工廠在 2021 年 7 月開始生產。

提到 2019 年 11 月 21 日推出的 Cybertruck 電動皮卡，馬斯克預期「如果一切順利，2021 年底之前可以開始交車。」該款電動皮卡在推出後不久，馬斯克曾稱接獲了數十萬輛的訂單。

在 9 月的特斯拉 2020 年度股東大會和電池日發布會上，馬斯克表示，2020 年的交車量將比去年增加 30％至 40％，這意味著總交車量在 477750 輛到 514500 輛之間。

財務長 Zachary Kirkhorn 週三電話會議上重申先前目標，即特斯拉 2020 年目標是交車 50 萬輛。

Kirkhorn 承認，特斯拉第三季財報得益於監管信貸銷售優於預期。「監管信貸業務比我們預期還要強勁，且我們今年正邁向較去年成長一倍的路上。」

他還表示，特斯拉計畫 2021 年和 2022 年的支出高於先前估計，尤其是在新工廠和擴建方面的支出達 25 億美元。

過去 9 個月，特斯拉籌資超過 70 億美元，且在本季完成拆分股票，其總市值雖不會改變，但可讓資金較低的投資者也能買進股票。特斯拉在 9 月透過市場供給完成出售 50 億美元普通股的交易。

CFO 指出，新工廠花費的資本支出回報時間可能比上海新工廠的投資回報時間要長一些。