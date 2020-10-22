Slack挫逾6%！大摩喊賣：客戶投向對手懷抱 疫情利多因素消散

摩根士丹利表示，辦公室通訊軟體公司 Slack (WORK-US) 在新冠疫情大流行初期享受到的好處似乎已經消散，因為大型企業選擇了對手的協作產品。

摩根士丹利週三調降 Slack 股票評級至「賣出」，理由是該公司將輸給微軟 (MSFT-US) 和 Zoom(ZM-US)，Slack 週三股價重挫 6.3%，收 28.87 美元。

「大量的在家工作者帶來了大量協作工具需求，但最終恐怕對 Slack 來說弊大於利。」他給予 Slack 目標價在 27 美元，並認為「目前水準的風險更高。」

Slack 執行長 Stewart Butterfield 今年 3 月下旬在推特發表長文一抒己見，內容涉及全球工作模式的變化速度、Slack 客戶成長訊息以及其看法，並預期 5 至 7 年間會發生的市場轉型「已加速 18 個月完成。」當日 Slack 股價跳漲 17%，接著一路上漲至 6 月初。

但隨後財報顯示，Slack 的成長速度未如 Zoom 那樣加速，股價也因此下行。摩根士丹利指出，Zoom 幾乎在視訊影片上「無所不在」，而另一方面擁有龐大客戶群的微軟則在打造 Slack 的對手產品「Teams」。

Slack vs. Zoom 和微軟今年股價走勢

摩根士丹利分析師寫道，「在許多情況下，Slack 沒有機會適當展示其與對手產品的差異性，我們認為，已經採用微軟 Teams 的客戶不會再回頭看其他產品。」

除了來自微軟和 Zoom 的競爭激烈以外，Slack 還面臨著來自谷歌和「協作廠商的長期壓力。」

Slack 股價在 6 月 3 日達到峰值，此後下跌約 28%，同期 Zoom 股價翻升一倍，而微軟也見漲 16%。