美疫苗沙皇：嬌生、阿斯特捷利康在美臨床試驗最快本周重啟

白宮疫苗開發小組「神速行動」計畫 (Operation Wrap Speed) 負責人 Moncef Slaoui 周三 (21 日) 表示，嬌生 (JNJ-US) 和阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 的新冠肺炎疫苗，最快本周在美國重啟臨床試驗。

這兩款神速行動計畫支持的疫苗，最近雙雙暫緩臨床試驗。上周嬌生一名受試者出現不適症狀；而在上個月，阿斯特捷利康和英國牛津大學合作開發的疫苗，則因一名英國女性受試者出現神經系統症況後暫停臨床試驗，雖然目前在多國已經陸續恢復試驗，但美國食品藥物管理局 (FDA) 尚未放行。

有美國「疫苗沙皇」之稱的 Slaoui 說，阿斯特捷利康的臨床試驗能否在本周重啟，仍需交由 FDA 決定和宣布，而此事已經「迫在眉睫」，他還說，希望嬌生的臨床試驗也會在本周恢復。

嬌生和阿斯特捷利康的疫苗都透過腺病毒載體，刺激身體產生免疫反應。Slaoui 說，目前的數據並未顯示這類技術有問題。

Slaoui 透露，阿斯特捷利康的疫苗試驗中，有兩起橫斷性脊髓炎 (Transverse myelitis) 案例，一位是疫苗受試者，另一位使用的是安慰劑，主管機關需要判斷不良反應是疫苗引發或只是巧合，如果無關乎疫苗，就能重啟臨床試驗。

阿斯特捷利康股價周三下挫，巴西衛生當局表示，該公司疫苗試驗有一名受試者死亡。但消息人士透露，這名死者並未接種疫苗，在臨床試驗中隸屬控制組。

阿斯特捷利康新冠疫苗已在巴西、英國、南非和印度恢復臨床試驗。嬌生的臨床試驗有 6 萬人參與，志願受試者來自祕魯、南非等多個國家。

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