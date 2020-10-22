美控谷歌支付鉅款成為iPhone預設搜尋引擎 反壟斷官司恐波及蘋果

美國司法部 (DOJ) 周二 (20 日) 在對谷歌 (GOOGL-US) 提起的反壟斷訴訟中提到，外界普遍認為，谷歌為了鞏固搜尋引擎版圖，每年支付蘋果 (APPL-US) 高達 80 億至 120 億美元的鉅額款項。分析師憂心，這起官司可能影響蘋果 17% 至 26% 的服務收入，進而拖累蘋果估值下滑。

根據訴狀，谷歌與合作夥伴簽訂數十億美元協議，使谷歌搜尋引擎得以成為許多設備的預設瀏覽器，其中蘋果是最大的合作夥伴，谷歌藉由蘋果旗下 iPhone、iPad 等產品的市占優勢，囊括了全美 36% 的搜尋使用量，蘋果設備也因此佔谷歌去年近一半的搜尋流量。

谷歌也為此支付蘋果鉅額的報酬，美國司法部引用「外部統計」表示，為取得蘋果設備的預設搜索引擎，谷歌每年向蘋果支付 80 億至 120 億美元，這筆費是蘋果服務業務營收的一部分，服務收入在 2019 會計年度的營收為 462 億美元，佔蘋果總營收的 17.7%。

近年來，蘋果高層開始聚焦服務營收的表現，執行長庫克 (Tim Cook)2017 年曾誓言 2020 年服務收入要成長一倍。在服務事業營收貢獻下，蘋果不斷茁壯，從手機品牌逐漸變成高附加價值的軟體公司，市值也扶搖直上，今年突破 2 兆美元。

一般而言，大眾認為蘋果的服務多包涵 iCloud、iTunes、Apple TV + 等訂閱以及 App Store 的軟體購買，或是即將推出的 Apple One 一體化訂閱服務，然而，DOJ 的訴訟顯示，蘋果對外宣稱的「服務」內容可能包羅萬象。

從財報項目可以看到，蘋果的服務收入不只包括 iTunes 和蘋果串流媒體服務，還涵蓋 App Store 軟體購買、AppleCare 保修以及授權，其中授權這一項便包含訴訟中所提及的谷歌支付收入，也就是「流量獲取成本」(TAC)。

假設 DOJ 對谷歌支付的評估數據準確的，谷歌所支付的金額幾乎佔蘋果服務收入的 17% 至 26%，等同於蘋果所謂的「未來主要業務」中很大一部分是來於這筆付款。

對此，高盛分析師 Rod Hall 上月表示，「就蘋果服務事業的品質或永續性而言，我們不認為蘋果與其他純服務的科技公司相比能並駕齊驅，主因在於我們預估 Google TAC 付款佔整體服務營收的比率，超出投資人的預期。」

隨著谷歌訴訟發酵，市場分析師開始擔心，這樁反壟斷官司恐使蘋果的服務收入顯得不再如先前有利可圖，意味著蘋果估值可能因而受影響。

美國銀行分析師 Wasmi Mohan 也在本週的報告中提及：「蘋果與谷歌收入共用協議 (Revenue Sharing agreement) 後續的任何變化，最終都可能讓蘋果服務收入潛在的營收 / 利潤遭遇逆風，從而導致估值倍數下滑。」