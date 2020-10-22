〈財報〉資料中心助攻 賽靈思Q2優預期、預告營收恢復成長 盤後漲1%

美國可編程晶片 (FPGA) 大廠賽靈思 (Xilinx) 周三 (21 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度 Q2 財報，在資料中心和航空與國防、工業及 TME 部門 (AIT) 帶動下，營收與獲利均優於市場預期，並預期 Q3 營收有望止跌回升、較去年同期成長，盤後股價應聲走高。

賽靈思 (XLNX-US) 周三下跌 2.99%，以每股 111.3 美元作收，公布財報後上漲 1.3%，至每股 112.75 美元。

賽靈思股價日線圖 (圖: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨營收報 7.67 億美元，年減 8%，季增 5%

營業利益報 2.05 億美元，年增 1%，季增 17%

淨利報 1.94 萬美元，年減 15%，季增 107%

稀釋後 EPS 報 0.79 美元，年減 11%，季增 108%

自由現金流 2.32 億美元

基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

淨營收報 7.67 億美元，年減 8%，季增 5%，符合此前財測區間，優於市場預期的 7.56 億美元

營業利益報 2.16 億美元，季增 16%，與去年相同

淨利報 2.03 億美元，年減 15%，季增 27%

稀釋後 EPS 報 0.82 美元，年減 13%，季增 28%，優於市場預期的 0.72 美元

營收按區域別占比：

北美區淨營收占總淨營收比重為 29%，年減 4%，季增 20%

亞太地區淨營收占總淨營收比重為 48%，年減 13%

歐洲區淨營收占總淨營收比重為 18%，年增 10%，季增 47%

日本淨營收占總淨營收比重為 5%，年減 23%

營收按終端市場別占比：

航空與國防 (A&D)、工業 (ISM)、測試、測量和仿真 (TME) 淨營收占總淨營收比重為 44%，年增 11%

車用、廣播與消費性相關產品 (ABC) 淨營收占總淨營收比重為 16%，年減 8%，季增 36%

通訊相關產品 (WWG) 淨營收占總淨營收比重為 26%，年減 36%，季減 13%

資料中心產品 (DCG) 淨營收占總淨營收比重為 14%，年增 30%，季增 23%

營收按產品別占比：

高階產品 淨營收占總淨營收比重為 70%，年減 13%，季減 8%

核心產品 淨營收占總淨營收比重為 30%，年增 6%，季減 1%

高階產品包含 Alveo、UltraScale、UltraScale + 等 7 個系列的 FPGA 晶片；核心產品包含 Virtex、Spartan 等系列以及架構解決方案。

公司聲明與展望：

賽靈思執行長 Victor Peng 在財報聲明中說，第二季度的營收超出先前財測區間的中點，歸功於資料中心 (DCG) 、航空與國防、工業及 TME 部門 (AIT) 的營收增幅創歷史新高，此外，車用、廣播與終端市場 (ABC) 部門營收也逐步改善。

他表示，拜北美地區 5G 基建第一階 (tier-1) 無線網路 OEM 客戶拉貨之賜，RFSoC 產品營收大幅成長。

此外，車用終端市場以及 5G 無線網路設備需求雙雙成長，使高階產品以及 Zynq 產品線營收表現都優於上季。

賽靈思也持續拓展車用市場，本季宣布與汽車大廠 Subaru 合作研發新型 EyeSight 先進駕駛輔助系統 (ADAS)，以及和德國馬牌 (Continental) 合作開發新型 4D 成像雷達 ARS 540。

此外，為加速 5G 市場滲透率，賽靈思在本季間發表 T1 Telco Accelerator Card，用於開放式無線存取網路 (O-RAN) 的分散式單元 (O-DU)，以及虛擬基頻單元 (vBBU)，現階段已開始向全球客戶提供樣品，預計於 2021 年初開始量產。

賽靈思財務長 Brice Hill 表示，賽靈思第二季表現依然強勁，在總體經濟復甦以及終端市場需求增加的助益下，不只本季營收成長，自由現金流量也攀升到 2.32 億美元。

Brice Hill 指出，賽靈思財務狀況穩健，「我們有信心在未來將持續擴大 Zynq 和 Versal 的產品線，以掌握更多的成長空間。」

第二季賽靈思將透過股息和股票回購向股東返還 9300 萬美元，或每股 0.38 美元。

另一方面，此前超微 (AMD-US) 宣布將以 300 億美元規模收購賽靈思，目前正於談判階段，據彭博社引述知情人士表示，賽靈思正在商討收購後可能的問題，周三財報聲明中並未提及任何可能的交易。

2021 Q3 財測 (non-GAAP)：

營收介於 7.5 億美元至 8 億美元，優於分析師預期的 7.3 億美元

毛利率介於 68.5% 至 71.5% ，上下浮動範圍 1%

營業支出為 3.33 億美元至 3.47 億美元，上下浮動範圍 500 萬美元

賽靈思表示，本季營收有望比去年同期恢復成長，是最近五季以來首見，就算以營收預測區間低標計算，仍高於去年同期。