〈美股早盤〉兩黨協商持續 道瓊早盤開低走高 美債殖利率升至4個月高點

兩黨紓困方案談判將於週三 (21 日) 持續進行，美股主要指數早盤開低走高，道瓊工業指數小漲 80 點，那斯達克指數漲 0.7%，費半幾乎持平，標普 500 指數漲 0.5，10 年期美債殖利率升破 0.8％至 4 個月高點。

儘管上週日 (18 日) 設下 48 小時談判期限已過，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週二 (20 日) 表示，與梅努欽 (Steven Mnuchin) 談話後，距離達成協議又更進一步了，設立談判大限讓我們看到達成協議的可能性。雙方週三 (21 日) 將持續就新的折衷方案進行談判。

美國總統川普也釋出樂觀訊號，稱若民主與共和兩黨協商成功，他願意支持更大規模的紓困方案，且不會阻止法案在參議院通過。目前白宮提出的紓困規模為 1.8 兆美元，民主黨則希望獲得 2.2 兆美元的方案。

對達成紓困方案協議的信心與日俱增，推升 10 年期美債殖利率和 30 年期美債殖利率至 4 個月新高，美元指數則跌至 6 週新低。

截至台北時間週三 (21 日)21 時許：

道瓊指數上漲 80.17 點或 0.28%，暫報 28388.96 點

那斯達克上漲 76.65 點或 0.67%，暫報 11593.15 點

標普 500 指數上漲 16.26 點或 0.47%，暫報 3459.38 點

費半上漲 0.57 點 0.02%，暫報 2386.40 點

台積電 ADR 上漲 0.17% 至每股 88.41 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.814%

紐約輕原油下跌 1.87% 至每桶 40.92 美元

布蘭特原油下跌 1.55% 至每桶 42.49 美元

黃金上漲 0.70% 至每盎司 1928.90 美元

美元指數下跌 0.39% 至 92.685 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 5.71％，至 495.44 美元。

財報關鍵數據 v.s. 分析師預期

EPS：1.74 美元 v.s. 2.14 美元 (Refinitiv 預期)

營收：年增 22.7% 至 64.4 億美元 v.s. 63.8 億美元 (Refinitiv 預期)

國際付費訂閱淨新增人數：220 萬人 v.s. 357 萬人 (FactSet 預期)

第四季財測

EPS：1.35 美元

營收：65.72 億美元

全球訂閱人數淨增：600 萬人 (去年第四季為 876 萬人)

德州儀器 (TXN-US) 早盤下跌 1.84％，至 148.05 美元。

Q3 財報 GAAP 關鍵數據：

EPS 報 1.45 美元，略低於去年同期的 1.49 美元，年減 3%，優於 FactSet 預期的 1.28 美元

營收報 38.2 億美元，年增 1%，優於市場預期的 37 億美元

毛利率報 64.3%，略低於市場預期的 64.6%

營利率報 42.2%，優於市場預期的 40%

淨利報 13.5 億美元，低於去年同期 14.2 億美元，年減 5%

Q4 財測展望

營收介於 34.1 億美元至 36.9 億美元區間，高於 FactSet 預期的 33 億美元

EPS 介於每股 1.2 美元至 1.4 美元，高於 FactSet 預期的每股 1.19 美元

Snap(SNAP-US) 早盤上漲 22.25％，至 34.78 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：6.79 億美元，年增 52%，創下歷史新高，優於分析師預期的 5.559 億美元

全球每日活躍用戶數：2.49 億，年增 18%，優於 Refinitiv 預期的 2.44 億

淨虧損：約 2 億美元，低於去年同期的 2.237 億美元

稀釋後每股淨損：14 美分，低於去年同期的 16 美分

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

自由現金流：-7000 萬美元，

調整後 EBITDA：5636 萬美元，去年同期為 - 4238 萬美元

稀釋後每股淨利：1 美分，優於 Refinitiv 預期的虧損 5 美分，去年同期為虧損 4 美分

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 381.8 萬桶

華爾街分析：

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 說：「目前我們看到的市場交易主要基於新聞頭條，但對我們來說，要在大選前達成刺激方案似乎不太可能，我們可以從佩洛西和梅努欽兩方獲得更多談判訊息，但也有部分參議員表態不支持任何方案。」

IG Market 分析師 Kyle Rodda 表示，市場需要更多關於紓困法案的明確消息，屆時觀望的投資人才會進場。技術分析師 Wang Tao 表示，金價將上行測試每盎司 1935 美元阻力水平，突破後朝 1967 美元水平前進。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 首席外匯策略師 John Hardy 表示：「美債殖利率上升顯示，市場預期刺激方案即將到來，並由民主黨人掌握下一屆總統大位及參議院。 」