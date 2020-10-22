〈財報〉科林獲利營收加速成長、財測優預期 盤後股價仍走低

半導體設備大廠科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 周三 (21 日) 盤後公布會計年度第 1 季財報，獲利、營收連續四季加速攀升，本季營收優於市場預期，盤後股價卻開高走低。

科林周三收盤漲 0.84% 至每股 366.62 美元，盤後公布財報後一度上漲 1.5%，隨後翻黑走低，下挫 1.5%。

科林股價走勢。來源: Google

科林股價今年來上漲 26%，跑贏美股大盤標普 500 指數同期 6.5% 的漲幅。

Q1(9 月 27 日止) 財報關鍵數據

基於 GAAP

營收：31.8 億美元

毛利率：47.4%

營業利益率：30.2%

稀釋後 EPS：5.59 美元

基於 NON-GAAP

營收：31.8 億美元 vs. 31.1 億美元 (FactSet 預測)

毛利率：47.5%

營業利益率：31.1% vs. 29.5%(共識預期)

稀釋後 EPS：5.67 美元 vs. 5.2 美元 (FactSet 預測)

營收占比依區域區分

中國：37%

南韓：24%

台灣：14%

日本：12%

東南亞：7%

美國：4%

歐洲：2%

科林上季淨利為 8.235 億美元，調整後 EPS 為 5.67 美元，優於市場預期的 5.2 美元，營收成長 47%，從去年同期的 21.7 億美元上揚至 31.8 億美元，也高於市場預估的 31.1 億美元。

過去四季當中，科林的 EPS 有三季表現優於市場預期，此外，這也是獲利、營收連續第四季加速成長。

以部門區分，上季系統部門營收 21.5 億美元，顧客支援與其他部門的營收為 10.3 億美元。

科林執行長 Tim Archer 表示，9 月為止一季的營收和獲利表現突出，強勁的營運確保公司滿足顧客的需求，並為實現長期成長目標的奠定堅實基礎。

Q2 財測關鍵數據