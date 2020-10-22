10期美債殖利率突破區間整理 華爾街：新紓困案推出後殖利率將再上揚

10 年期美國國債殖利率在經過長達 4 個月的狹幅整理後，近期開始上攻，華爾街分析師認為，新一輪紓困案推出已成必然事實，未來真正推行之後，美債殖利率將持續上揚。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 全球總體戰略長 Jim Caron 周三 (21 日) 說：「(殖利率) 轉捩點正意味著紓困案即將來臨，只是時間早晚的問題。可以確信的是，不論哪位候選人就任，終將推出新紓困法案，差別僅在規模大小以及如何實行。」

市場正在等待美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 的談判進度與方案，但即使兩方最終達成協議，市場策略師表示，要參議院共和黨在大選前通過法案仍有難度。

市場分析師表示，現階段聯準會 (Fed) 基準利率已逼近零並持續購買美債，短期間十年期的殖利率升幅不會太大。如果殖利率上升的原因是因為紓困案進度，那還不至於驚動股市，因為紓困案一直都被市場視為多頭的訊號。

Caron 指出，十年期美債殖利率在接下來幾季上升到 1% 至 1.25% 水準還算合理。AmeriVet Securities 的美國利率主管 Gregory Faranello 也表示，近期的殖利率上升非常有序，若未來十年期殖利率能回到 0.91%，下一個目標將是 1%，然後是明年三月份的 1.2% 。

但 Caron 指出，新紓困案在選前還是選後推出，對市場的影響程度就有很大的差異。若拜登當選、且民主黨掌握參議院多數，明年推出的紓困案，規模將比川普連任後推出的紓困案更大。

Caron 補充道，2021 年債市可能出現轉折，在市場已經預期經濟復甦的時候推出更多刺激，將推升 10 年期美債殖利率，不過升勢應該會受到限制，不會出現「緊縮恐慌 (taper tantrum)」。

10 年期美債殖利率一直以來都倍受市場關注，主因於該利率會影響各項抵押貸款和其他貸款的利率。9 月至 10 月間，10 年期美債殖利率實際上都落於在 0.70% 水準以下，周三 10 年期美債殖利率一度來到 0.834%，隨後回落至 0.80% 左右。