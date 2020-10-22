阿斯特捷利康疫苗試驗傳死亡案例未喊停 知情人士爆料志願者未接種

阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 新冠肺炎疫苗在巴西進行臨床試驗，傳出一個死亡案例，但彭博引述知情人士說法報導，這名志願者並未接種過疫苗，尾盤跌幅收斂。

巴西衛生當局，周一被告知臨床試驗有一名志願者死亡，已經接到國際委員會針對試驗安全評估報告的部分內容，該委員會認為，臨床試驗可以繼續進行。

這款新冠疫苗由阿斯特捷利康和英國牛津大學共同研發，9 月因為一名英國參與者出現神經系統症況而暫停臨床試驗。目前該疫苗的臨床試驗已在巴西、英國、印度、南非重啟，但美國食品藥物管理局 (FDA) 尚未放行。

阿斯特捷利康美國存託憑證 (ADR) 股價一度因志願者死亡的消息下挫 3.3%，但傳出志願者未接種疫苗後，收復大部分失地，終場下跌 1.2%。

阿斯特捷利康 10 月初曾向分析師說，預期在美國的臨床試驗可在今年內恢復，而除美國之外國家的試驗進度，將決定疫苗核准上市的時間。

白宮疫苗開發小組「神速行動」計畫 (Operation Wrap Speed) 負責人 Moncef Slaoui 周三表示，阿斯特捷利康和嬌生的新冠疫苗，或許最快本周得以在美國重啟臨床試驗。兩家公司的新冠疫苗都獲得神速行動計畫支持，最近雙雙暫緩臨床試驗。

(本文不開放合作媒體轉載)